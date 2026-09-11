Balıkesir'de deprem mi oldu? 11 Eylül Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

11 Eylül 2026 Cuma günü Balıkesir'de hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından bölgedeki deprem hareketliliği merak konusu oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin deprem olup olmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel Son Depremler listelerini takip ediyor. Kaydedilen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saati araştırılırken, Balıkesir ve çevresindeki son deprem verileri de gündeme geliyor. İşte 11 Eylül 2026 Cuma günü Balıkesir'de meydana gelen son depremlere ilişkin merak edilenler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 11 Eylül 2026 Cuma günü Balıkesir ve çevresindeki sismik hareketliliği takip ediyor. Gözlem istasyonlarından elde edilen veriler doğrultusunda kaydedilen depremler güncel olarak paylaşılırken, Son Depremler listesinde sarsıntıların meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor. Balıkesir'de sarsıntı hisseden vatandaşlar da güncel kayıtlar üzerinden bölgede meydana gelen depremleri araştırıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan Son Depremler listesi, 11 Eylül 2026 Cuma günü kaydedilen sarsıntılara ilişkin güncel verileri içeriyor. AFAD'ın resmi kayıtlarında depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler yer alıyor. Balıkesir ve çevresinde hissedildiği belirtilen sarsıntıların durumu da AFAD'ın güncel verileri üzerinden takip ediliyor.

11 EYLÜL 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

11 Eylül 2026 Cuma günü Balıkesir'de hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu araştırılmaya başlandı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, "Depremin merkez üssü neresi?", "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" ve "Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Balıkesir ve çevresindeki deprem hareketliliği AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel Son Depremler kayıtları üzerinden takip edilirken, yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecektir.