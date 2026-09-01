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Balıkesir'de deprem mi oldu? 1 Eylül Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de deprem mi oldu? 1 Eylül Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
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1 Eylül 2026 Salı günü Balıkesir'de hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, kısa sürede vatandaşların gündemine geldi. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından birçok kişi, bölgede deprem meydana gelip gelmediğini öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel son deprem kayıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 1 Eylül 2026 Salı günü Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, büyüklüğü kaç olarak açıklandı?

1 Eylül 2026 Salı günü Balıkesir'de hissedildiği belirtilen sarsıntı iddiaları sosyal medyada gündeme geldi. Paylaşımların ardından çok sayıda vatandaş, yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını öğrenmek amacıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel son deprem verilerini incelemeye başladı. Sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak edilirken, resmi kurumlardan gelecek bilgiler yakından takip ediliyor. İşte 1 Eylül 2026 Salı tarihli son durum...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 1 Eylül 2026 Salı günü Balıkesir ve çevresinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak takip ediyor. Gözlem istasyonlarından elde edilen veriler doğrultusunda kaydedilen depremler düzenli olarak güncellenirken; sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi bilgiler paylaşılıyor. Hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin güncel son deprem kayıtlarını yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 1 Eylül 2026 Salı tarihine ilişkin güncel deprem verilerini resmi kanalları üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Son Depremler ekranında yer alan kayıtlarda meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler bulunuyor. Balıkesir ve çevresinde hissedildiği belirtilen sarsıntılara ilişkin gelişmeler de AFAD'ın güncel verileri üzerinden takip ediliyor. Türkiye genelindeki sismik hareketlilik AFAD tarafından düzenli olarak izlenmeye devam ediyor.

1 EYLÜL 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

1 Eylül 2026 Salı günü Balıkesir'de hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddiaları vatandaşların gündemine geldi. Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımların ardından "Balıkesir'de deprem mi oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" soruları araştırılmaya başlandı. Yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığına ilişkin resmi bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel son deprem kayıtları üzerinden takip edilirken, yetkili kurumlardan gelecek yeni bilgiler doğrultusunda haber güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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