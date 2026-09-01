Pezeşkiyan’ın masasında görünce Aliyev dayanamadı! Türkçe diyaloğu güldürdü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Bişkek'te gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmeye, iki lider arasında Türkçe geçen esprili "maden suyu" sohbeti damga vurdu.

GÜRCÜ SUYUNA KARŞI "İSTİSU" ÖNERİSİ

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şanghay İş Birliği Örgütü 26'ncı Devlet Başkanları Zirvesi'nde bir araya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görüşmesinde tebessüm ettiren anlar yaşandı. Toplantı esnasında mevkidaşı Pezeşkiyan’ın masadaki Gürcistan menşeli maden suyunu içtiğini fark eden Aliyev, araya girerek Azerbaycan'ın ünlü "İstisu" maden suyunu tavsiye etti. İki liderin aralarındaki bu sıcak sohbeti Türkçe gerçekleştirmesi ise dikkat çeken detaylardan biri oldu.

"SEN ÖZÜNE GETİRMİŞSEN, BİZE GETİRMEMİŞSİN"

Aliyev, Pezeşkiyan'a samimi bir dille seslenerek, "Azerbaycan suyundan da için, ben getirmişim özüm." ifadelerini kullandı. Aslen Türk kökenli olan ve sık sık Türkçe konuşmasıyla bilinen İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise bu sıcak teklife kayıtsız kalmayarak yine Türkçe, "Sen özüne getirmişsen, bize getirmemişsin!" yanıtını verdi.

Liderler arasında karşılıklı gülüşmelere sahne olan bu kısa ve tatlı atışma, resmi görüşmenin atmosferini yumuşatarak kameralara yansıyan en dikkat çekici anlardan biri oldu.