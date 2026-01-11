Balıkesir okullar tatil mi, 12 Ocak Cumartesi Balıkesir'de yarın okul yok mu (BALIKESİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Balıkesir okullar tatil mi? 12 Ocak Cumartesi günü Balıkesir'de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…

BALIKESİR HAVA DURUM

Balıkesir Hava Durumu: Marmara Üzerinden Gelen Yağışlı Hava

Balıkesir, 2025 yılının Ocak ayı ortasında hem Balkanlar'dan hem de Ege üzerinden gelen hava kütlelerinin etkisi altında kalıyor. 12-16 Ocak tarihleri arasında il genelinde değişken bir hava tablosu hakim olacak.

12 Ocak Pazar günü Balıkesir genelinde ılıman ancak kapalı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin bir miktar üzerinde, gündüz 12 gece 6 derece civarında seyredecek. Özellikle Ayvalık, Edremit ve Bandırma ilçelerinde hafif sağanak yağış geçişleri görülebilir. Lodosun etkisiyle deniz ulaşımında zaman zaman aksamalar yaşanması muhtemel.

13 Ocak Pazartesi sabahı itibarıyla rüzgarın kuzeye dönmesiyle sıcaklıklarda ani bir düşüş yaşanacak. Gündüz sıcaklığı 7 dereceye kadar gerilerken, sağanak yağışların yerini yer yer kuvvetli rüzgarlara bırakması bekleniyor. Balıkesir merkezinde ve kuzey ilçelerinde hissedilen sıcaklık, yüksek nem ve rüzgarın etkisiyle 3-4 derecelere kadar düşecek.

14 Ocak Salı günü kış yüzünü tam anlamıyla gösteriyor. İl genelinde yağışların karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor. Dursunbey ve Sındırgı gibi rakımı yüksek bölgelerde kar kalınlığının 5-10 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Şehir merkezinde ise kar yağışının tutma ihtimali düşük olsa da sulu karın trafiği olumsuz etkileyebileceği bildiriliyor.

15 Ocak Çarşamba günü yağışlar kesilirken, Balıkesir soğuk ve açık bir havaya uyanacak. Gece sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşmesi beklenen ilde, sabah saatlerinde ciddi bir buzlanma ve sis tehlikesi bulunuyor. Sürücülerin görüş mesafesinin düşeceği bu saatlerde hız sınırlarına uymaları hayati önem taşıyor.

16 Ocak Perşembe günü ise bulutların dağılmasıyla güneş yüzünü gösterecek ancak bu durum sıcaklıkların artacağı anlamına gelmiyor. Kuru soğuk ve ayazın etkili olacağı bu günde, gündüz en yüksek sıcaklık 6 derece olacak. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların kademeli olarak artması beklense de perşembe günü il genelinde kışın en soğuk günlerinden biri yaşanacak.

BALIKESİR OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Cumartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.