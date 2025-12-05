Balıkesir'de deprem mi oldu? 5 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir, sabahın ilk saatlerinde hissedilen kısa süreli bir sarsıntıyla güne giriş yaptı. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşlar bu titreşimi daha net fark ettiklerini belirtirken, farklı ilçelerden peş peşe gelen paylaşımlar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Yaşananlara dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat izlemeye devam ediyor. Ülkenin dört bir yanına yerleştirilen gelişmiş sensör sistemleri sayesinde kaydedilen en küçük yer hareketleri bile anında analiz edilerek kamuoyunun erişimine sunuluyor.

Kandilli'nin yüksek duyarlılığa sahip ölçüm ağı, mikro ölçekteki titreşimleri dahi tespit edebilirken, hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşların güncel bilgilere hızlı biçimde ulaşmasını sağlıyor. Bu veriler, uzmanlar ve araştırmacılar için de önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı deprem listelerinde her olayın merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi teknik veriler açık şekilde yer alıyor. Böylece vatandaşlar, sosyal medyada hızla yayılan ancak doğruluğu teyit edilmemiş iddialara kapılmadan, güvenilir ve resmî bilgilere doğrudan ulaşabiliyor. AFAD'ın yıl boyunca sürdürdüğü bilgilendirme ve güncelleme çalışmaları deprem farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

5 ARALIK 2025 CUMA BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

5 Aralık 2025 Cuma sabahı Balıkesir ve çevresinde kısa süreli bir titreşim hissedildiğine dair paylaşımlar sosyal medyada hızla çoğaldı. Özellikle yüksek katlarda yaşayan bazı vatandaşlar sarsıntıyı daha belirgin şekilde algıladıklarını bildirirken, kentin farklı noktalarından gelen yorumlar kısa sürede "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.

Hissedilen bu kısa süreli hareketliliğin ardından dikkatler hızla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmî verilere yöneldi. Kurumların paylaştığı merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle vatandaşlar en doğru ve doğrulanmış bilgilere ulaşma imkânı buldu. Yetkililer ise her zamanki gibi yalnızca resmî açıklamaların takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncellediği "Son Depremler" listeleri, Balıkesir ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmek isteyenler için güvenilir bir kaynak olmayı sürdürüyor.