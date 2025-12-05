Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? 5 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de deprem mi oldu? 5 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir, sabahın erken saatlerinde beklenmedik bir titreşim algısıyla güne başladı. Kentin farklı noktalarından art arda gelen "az önce deprem mi oldu?" paylaşımları kısa sürede sosyal medyada yayılırken, şehir genelinde ortak bir merak hâkim oldu. Evinde güne hazırlanan da işe koyulmak için yola çıkan da aynı soruya yanıt aradı. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 5 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir, sabahın ilk saatlerinde hissedilen kısa süreli bir sarsıntıyla güne giriş yaptı. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşlar bu titreşimi daha net fark ettiklerini belirtirken, farklı ilçelerden peş peşe gelen paylaşımlar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Yaşananlara dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat izlemeye devam ediyor. Ülkenin dört bir yanına yerleştirilen gelişmiş sensör sistemleri sayesinde kaydedilen en küçük yer hareketleri bile anında analiz edilerek kamuoyunun erişimine sunuluyor.

Kandilli'nin yüksek duyarlılığa sahip ölçüm ağı, mikro ölçekteki titreşimleri dahi tespit edebilirken, hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşların güncel bilgilere hızlı biçimde ulaşmasını sağlıyor. Bu veriler, uzmanlar ve araştırmacılar için de önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Balıkesir'de deprem mi oldu? 5 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı deprem listelerinde her olayın merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi teknik veriler açık şekilde yer alıyor. Böylece vatandaşlar, sosyal medyada hızla yayılan ancak doğruluğu teyit edilmemiş iddialara kapılmadan, güvenilir ve resmî bilgilere doğrudan ulaşabiliyor. AFAD'ın yıl boyunca sürdürdüğü bilgilendirme ve güncelleme çalışmaları deprem farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

Balıkesir'de deprem mi oldu? 5 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

5 ARALIK 2025 CUMA BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

5 Aralık 2025 Cuma sabahı Balıkesir ve çevresinde kısa süreli bir titreşim hissedildiğine dair paylaşımlar sosyal medyada hızla çoğaldı. Özellikle yüksek katlarda yaşayan bazı vatandaşlar sarsıntıyı daha belirgin şekilde algıladıklarını bildirirken, kentin farklı noktalarından gelen yorumlar kısa sürede "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.

Hissedilen bu kısa süreli hareketliliğin ardından dikkatler hızla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmî verilere yöneldi. Kurumların paylaştığı merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle vatandaşlar en doğru ve doğrulanmış bilgilere ulaşma imkânı buldu. Yetkililer ise her zamanki gibi yalnızca resmî açıklamaların takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncellediği "Son Depremler" listeleri, Balıkesir ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmek isteyenler için güvenilir bir kaynak olmayı sürdürüyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş'a derbinin faturası ağır oldu

Galatasaray derbisinin faturası Fenerbahçe'ye ağır oldu
ABD'deki Türkler, yoğun göçmen denetimleriyle tedirgin

O ülkede Türkler neredeyse adım atamıyor! Denetimler bir anda arttı
Güllü'nün şüpheli ölümünde şok iddia: Kameramda itildiği an var...

Güllü'nün şüpheli ölümünde şok iddia: Kameramda itildiği an var...
TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç

TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç
Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş'a derbinin faturası ağır oldu

Galatasaray derbisinin faturası Fenerbahçe'ye ağır oldu
İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki skandal hırsızlığın ilk görüntüleri

İşte son yılların en büyük hırsızlığının ilk görüntüleri
Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe

Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe
Kadın sürücüye dehşeti yaşatan maganda yakalandı

Kadın sürücüye dehşeti yaşatan maganda için bakanlık harekete geçti
DEM Parti'den İmralı tutanaklarına tepki: Parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarılmış

Kamuoyuyla paylaşılan tutanak DEM Parti'yi kızdırdı: Öcalan'ın...
40 maddelik kanun teklifi Meclis'ten geçti! Emlak vergisinde üst sınır belirlendi

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren kanun teklifi, Meclis'ten geçti
'Emeklilik kalksın' diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan

"Emeklilik kalksın" diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
Serkan Çayoğlu, Kızıldeniz Film Festivali'nde Hollywood yıldızlarıyla buluştu

Ünlü oyuncu Cidde'de kırmızı halıda, dünya yıldızlarına taş çıkardı
İsrail'in Eurovision'a katılımı onaylandı, 6 ülke boykot kararı aldı

Eurovision'da kriz! Skandal kararın ardından 6 ülke yarışmadan çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.