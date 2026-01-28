Balıkesir'de deprem mi oldu? 28 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Sabah saatlerinde çeşitli bölgelerde hissedilen hafif titreşim, kısa süreli endişeye yol açtı. Sosyal medyada yapılan paylaşımların artmasının ardından vatandaşlar, yaşanan sarsıntının deprem olup olmadığını ve detaylarını öğrenmek için AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi açıklamalara odaklandı. Gelişmelere ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 28 Ocak 2026 Çarşamba itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz biçimde izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapına yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanmış veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro titreşimler düzenli raporlara dönüştürülürken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referanslar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 28 Ocak 2026 tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin tüm ayrıntılar bulunuyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması amaçlanıyor.

28 OCAK 2026 ÇARŞAMBA BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

28 Ocak Çarşamba sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağı ve büyüklüğüne ilişkin net bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe neden olabileceğini hatırlatarak yalnızca resmî açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha vurguladı.