Balıkesir'de deprem mi oldu? 26 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Sabah saatlerinde Balıkesir'in çeşitli noktalarında hissedilen hafif sarsıntı, kentte kısa süreli endişeye neden oldu. Sosyal medyada artan "sarsıntıyı hissettik" paylaşımlarının ardından vatandaşlar, depreme ilişkin detayları öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamaları takip etmeye başladı. Gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 26 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz biçimde izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapına yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanmış veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro titreşimler düzenli raporlara dönüştürülürken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" listeleri, vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referanslar arasında yer alıyor.

AFAD tarafından yayımlanan 26 Ocak 2026 tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin tüm ayrıntılar bulunuyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması amaçlanıyor.

26 OCAK 2026 PAZARTESİ BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

26 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağı ve büyüklüğüne ilişkin net bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe neden olabileceğini hatırlatarak yalnızca resmî açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha vurguladı.