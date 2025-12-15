Balıkesir'de deprem mi oldu? 15 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabahın erken saatlerinde bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen titreşimler, kentte kısa süreli bir endişe yarattı. Sosyal medyada peş peşe yapılan "sarsıntı oldu" paylaşımlarıyla birlikte "Deprem mi yaşandı?" sorusu yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar olası hareketliliğin kaynağına dair net bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 15 Aralık Pazartesi itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 kesintisiz biçimde izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapına yerleştirilen yüksek hassasiyetli sensörler sayesinde en küçük yer hareketleri dahi anlık olarak kayda alınarak analiz ediliyor ve elde edilen veriler şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş ölçüm altyapısıyla tespit edilen mikro titreşimler ayrıntılı raporlamaya dönüştürülürken, hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" ekranları vatandaşların hızlı, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında temel kaynak olmayı sürdürüyor. Bu veriler aynı zamanda uzmanların yürüttüğü sismik değerlendirmeler için önemli bir referans niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı 15 Aralık tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve oluş zamanı gibi teknik ayrıntılar açık ve anlaşılır biçimde yer alıyor. Yıl boyunca kesintisiz yürütülen izleme ve bilgilendirme çalışmalarıyla, sosyal medyada hızla yayılabilen teyitsiz iddiaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

15 ARALIK 2025 PAZARTESİ BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

15 Aralık 2025 Pazartesi sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinden "kısa süreli sarsıntı hissedildi" yönünde paylaşımlar geldi. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği hafif titreşimler, " Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

İddiaların ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına dair net bilgiye ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık güncellenen resmî verilerini yakından takip etti. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileriyle tablo netleşirken, yetkililer her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

AFAD ve Kandilli'nin sürekli güncellenen "Son Depremler" listeleri, Balıkesir ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği takip etmek isteyen vatandaşlar için 15 Aralık Pazartesi günü de en güvenilir başvuru kaynağı olmayı sürdürdü.