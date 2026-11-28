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Bakırköy Sosyete Pazarı, geniş ürün çeşitliliği ve alışveriş seçenekleriyle İstanbul'da vatandaşların uğrak noktaları arasında yer alıyor. Haftalık alışveriş planı yapanlar ise pazarın hangi günlerde ziyaret edilebildiğini öğrenmek istiyor. Peki, Bakırköy Pazarı ne zaman kuruluyor, haftanın kaç günü açık? İşte Bakırköy Pazarı'nın kuruluş günleri ve çalışma saatleri...

BAKIRKÖY PAZARI HANGİ GÜNLER AÇIK?

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan ve Bakırköy Sosyete Pazarı olarak da bilinen büyük pazar, haftanın üç günü ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bakırköy Pazarı, her hafta perşembe, cumartesi ve pazar günleri kuruluyor. Daha önce yalnızca cumartesi günleriyle bilinen pazar, yapılan düzenlemelerin ardından haftada üç gün hizmet vermeye başladı.

Pazarın açık olduğu günler şöyle:

Perşembe

Cumartesi

Pazar

BAKIRKÖY PAZARI CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Bakırköy Pazarı cumartesi günleri açık. Uzun yıllardır Bakırköy Cumartesi Pazarı olarak bilinen alışveriş alanı, hafta sonu alışveriş yapmak isteyen vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar ve ev tekstili gibi farklı kategorilerde ürünlerin satışa sunulduğu pazarda, çok sayıda tezgah bulunuyor.

BAKIRKÖY PAZARI PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Bakırköy Sosyete Pazarı pazar günleri de kuruluyor. Cumartesi günü alışveriş yapma fırsatı bulamayan vatandaşlar, pazar günü de pazarı ziyaret edebiliyor.

Özellikle hafta sonu alışverişini değerlendirmek isteyenler için pazar günü de alternatif oluşturuyor.

BAKIRKÖY PAZARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bakırköy Pazarı'nın çalışma saatleri genel olarak sabah 08.00 ile akşam 20.00 arasında değişiyor. Ancak tezgahların açılış ve kapanış saatleri satıcılara göre farklılık gösterebiliyor.

Alışveriş yapmak ve ürün çeşitliliğinden yararlanmak isteyenlerin sabah saatlerinde pazara gitmesi öneriliyor.

BAKIRKÖY PAZARI NEREDE?

Bakırköy Sosyete Pazarı, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunuyor. Osmaniye Mahallesi ve Çırpıcı pazar alanı çevresinde bilinen pazar, Bakırköy Adalet Sarayı yakınlarında konumlanıyor.

Toplu taşıma kullanarak pazara ulaşmak isteyenler metro ve metrobüs bağlantılarından yararlanabiliyor.

BAKIRKÖY PAZARI HAFTANIN KAÇ GÜNÜ KURULUYOR?

Bakırköy Sosyete Pazarı haftanın üç günü kuruluyor. Perşembe, cumartesi ve pazar günleri açık olan pazar, özellikle hafta sonları yoğun ziyaretçi ağırlıyor.

Bakırköy ilçesinde bulunan diğer semt pazarlarının ise farklı kuruluş günleri bulunuyor. Bu nedenle ziyaretçilerin Sosyete Pazarı ile ilçedeki diğer semt pazarlarını birbirinden ayırması gerekiyor.