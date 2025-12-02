Bahar neden yok, bu akşam Bahar yok mu?

Sevilen yapım Bahar'ın izleyicileri, yaklaşan bölümle ilgili son durumu yakından takip ediyor. 2 Aralık tarihinde ekrana gelmesi beklenen bölüme dair resmi fragman ve izleme bağlantılarının yayınlanıp yayınlanmadığı araştırılıyor. Peki, Bahar bu akşam neden ekranda değil? Yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

BAHAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin etkileyici oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç Çam (Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

BAHAR DİZİSİNİN KONUSU

Dizinin tanıtım afişinde doktor önlüğüyle karşımıza çıkan Bahar, yapımın duygusal tonuna güçlü bir vurgu yapıyor. Gençlik yıllarında büyük bir hevesle tıp fakültesine başlayan Bahar, zamanla tüm enerjisini ailesine adar. Ancak beklenmedik bir sağlık sorunu, onun hayatını yeniden şekillendirmesine yol açacak zorlu bir sürecin kapısını aralar. "Uyanmaya hazır mısın?" mesajı ise Bahar'ın dönüşümünün ilk işareti niteliğindedir.

Bahar dışarıdan kusursuz görünen bir aileye sahip olsa da, ölümle yüzleştiği anda eşi Timur'un daha önce fark etmediği yönleriyle tanışır. Bu süreçte hayatına giren Evren ise hem kariyer hem de özel yaşam açısından Timur'un karşısında önemli bir figür hâline gelir. Bahar'ın kendini bulma serüveni, zaman zaman hüzünlü ama umut dolu anlarla seyirciye ilham verir.

BAHAR NEDEN YOK?

Show TV'nin 2 Aralık Pazartesi gününe ait yayın akışında Bahar dizisinin yeni bölümünün yer almaması, izleyicilerde "Bu akşam neden yok?" sorusunu gündeme getirdi. Diziseverler için sevindirici gelişme ise Bahar'ın ara vermemesi oldu. Yapım sadece gün değişikliğine gidiyor. Bahar'ın yeni bölümü 7 Aralık Pazar günü yeniden izleyiciyle buluşacak.

2 ARALIK 2025 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 – Yeni Gelin

08.15 – Bu Sabah

10.00 – Bahar

12.30 – Gelin Evi

15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 – Show Ana Haber

20.00 – Rüya Gibi

22.30 – Rüya Gibi