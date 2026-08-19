Bahar Candan'ın babası Hakan Candan kimdir? Prof. Dr. Hakan Candan kaç yaşında, nereli, ne doktoru?

Nihal ve Bahar Candan’ın babası olarak kamuoyunun gündemine gelen Prof. Dr. Hakan Candan’ın akademik kariyeri de merak konusu oldu. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde görev yapan Hakan Candan, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki çalışmalarıyla akademik hayatını sürdürüyor. Üniversitenin resmi akademik profilinde Candan’ın profesör unvanıyla görev yaptığı ve uzmanlık alanlarının kamu yönetimi, bürokrasi, afet ve risk yönetimi ile yönetim psikolojisi olduğu görülüyor. Peki, Bahar Candan'ın babası Hakan Candan kimdir? Prof. Dr. Hakan Candan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

BAHAR CANDAN'IN BABASI HAKAN CANDAN KİMDİR?

Prof. Dr. Hakan Candan, sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan’ın babası olarak kamuoyunda tanınıyor. Akademik kariyerini Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında sürdüren Candan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde görev yapıyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin resmi personel sayfasında Hakan Candan’ın birimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, bölümü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve anabilim dalı Yönetim Bilimleri olarak yer alıyor. Aynı profilde akademik unvanı Prof. Dr. olarak belirtiliyor.

Candan’ın akademik uzmanlık alanları arasında kamu yönetimi, bürokrasi, afet ve risk yönetimi ile yönetim psikolojisi bulunuyor. Üniversitedeki akademik çalışmalarının yanı sıra öğrenci danışmanlığı ve bilimsel araştırmalarda da görev aldığı üniversitenin akademik kayıtlarında görülüyor.

Hakan Candan’ın akademik geçmişi Selçuk Üniversitesi’ne dayanıyor. Üniversitenin resmi profilinde Candan’ın 1993-1995 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde lisans, 2005-2007 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve 2008-2010 yılları arasında yine Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimi aldığı belirtiliyor.

Akademik çalışmalarında kamu yönetimi, bürokrasi, yönetim psikolojisi ve kentleşme gibi alanların öne çıktığı görülüyor. Hakan Candan’ın farklı akademik çalışmalarda yazar ve danışman olarak da yer aldığı üniversite ve akademik yayın kayıtlarına yansıyor.

PROF. DR. HAKAN CANDAN KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Hakan Candan’ın doğum tarihi ve yaşıyla ilgili verilen bilgiler arasında doğrulanabilir bir tarih bulunmuyor.

HAKAN CANDAN NERELİ?

Hakan Candan’ın aslen Karamanlı olduğu bilgisiyle kamuoyunda tanındığı belirtiliyor. Akademik kariyerinin önemli bölümü de Karaman’daki Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde devam ediyor.

HAKAN CANDAN NE DOKTORU?

Hakan Candan, tıp doktoru olarak değil, akademisyen olarak görev yapan bir profesördür. Uzmanlık alanı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi kapsamında yer alan Candan’ın üniversitenin resmi profilinde temel alanı Kamu Yönetimi olarak gösteriliyor. Uzmanlık alanları arasında ise bürokrasi, afet ve risk yönetimi ile yönetim psikolojisi bulunuyor.

Candan, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimini 2008-2010 yılları arasında tamamladı. Dolayısıyla “Hakan Candan ne doktoru?” sorusunun yanıtı tıp branşı değil, akademik olarak Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanıdır.

Akademik çalışmalarında kamu yönetimi, yerel yönetimler, bürokrasi, kentleşme ve yönetim psikolojisi gibi başlıklar öne çıkıyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi kayıtlarında Hakan Candan’ın Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı kapsamında Prof. Dr. unvanıyla görev yaptığı görülüyor.

Hakan Candan’ın geçmişte AK Parti’den Karaman Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğu, ancak aday gösterilmediği de verilen bilgiler arasında yer alıyor.

HAKAN CANDAN'IN AKADEMİK GEÇMİŞİ

Hakan Candan’ın akademik eğitim süreci Selçuk Üniversitesi’nde başladı. Lisans eğitimini 1993-1995 yılları arasında tamamlayan Candan, daha sonra yüksek lisans ve doktora çalışmalarını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sürdürdü. Yüksek lisansını 2005-2007, doktorasını ise 2008-2010 yılları arasında tamamladı.

Akademik kariyeri boyunca kamu yönetimi ve yönetim bilimleri alanlarında çalışmalar yapan Candan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde dersler ve akademik araştırmalar yürüttü. Üniversitenin kayıtlarında farklı lisansüstü tez çalışmalarında danışman olarak da yer aldığı görülüyor.