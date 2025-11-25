Haberler

Bahar bu akşam var mı? 25 Kasım Bahar bu akşam yayınlanacak mı, saat kaçta, yeni bölümde neler olacak?
Güncelleme:
Show TV'de yayınlanan Bahar dizisi, her Salı akşamı izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dram ve gerilim dolu sahneleri, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken dizi, izleyicilerin büyük ilgisini topluyor. Peki, Bahar bu akşam var mı? 25 Kasım Bahar bu akşam yayınlanacak mı, saat kaçta, yeni bölümde neler olacak?

Bahar dizisi tutkunları için bir heyecan dolu akşam daha kapıda. Show TV'de ekranlara gelen dizinin yeni bölümü bu akşam izleyicilerle buluşacak. Hikâyedeki sürpriz gelişmeler, karakterler arasındaki çatışmalar ve duygusal anlar, diziyi takip edenler tarafından merakla bekleniyor. Yayın günleri ve bu akşamki bölümde yaşanacak detaylarla ilgili tüm bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

BAHAR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Bahar dizisi, her Salı akşamı izleyicilerle buluşuyor. Her yeni bölümde Bahar'ın hayatındaki değişim süreci, zorluklarla mücadelesi ve kişisel dönüşüm hikâyesi ekranlara taşınıyor. Dizinin yoğun duygusal temposu ve sürükleyici senaryosu, izleyicileri her hafta ekran başına kilitliyor.

BAHAR HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Türkiye'nin en çok takip edilen kanallarından Show TV, Bahar dizisinin evi konumunda. Kanal, güçlü dizi kadrosu ve kaliteli prodüksiyonuyla diziyi izleyiciyle buluşturuyor. Bahar, hem senaryosu hem de oyuncu performanslarıyla dikkat çekiyor.

BAHAR SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Dizi her Salı saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Yayın öncesinde kısa tanıtımlar ve özetler ile izleyiciler yeni bölüm için hazırlıklı hale getiriliyor.

BAHAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bahar, tıp fakültesi mezunu olmasına rağmen yıllarca ailesine adanmış bir yaşam sürmüştür. Karşılaştığı ciddi bir sağlık sorunu, hayatını yeniden sorgulamasına neden olur. Eşinden boşanıp doktorluğa geri dönerken, hayatına giren Evren ile yeni bir aşkın kapılarını aralar. Ancak bu yeni başlangıç, geçmişin gölgeleri ve ailesindeki dengelerle yüzleşmesini de beraberinde getirir. Dizi, Bahar'ın yeniden doğuşunu ve hayatını yeniden inşa etme sürecini dramatik ve trajikomik bir şekilde ekrana taşıyor.

BAHAR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Bahar dizisinin güçlü kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi başarılı isimler yer alıyor. Bu etkileyici oyuncu kadrosu, dizinin duygusal yoğunluğunu ve dramatik hikâyesini izleyiciye başarılı bir şekilde aktarıyor.

