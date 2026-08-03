Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, sosyal medyada 13 yaşındaki kızı Yaz Yıldırım'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlara sert tepki gösterdi. Toplantıda yaptığı açıklamalarda hukuki sürecin başlatılacağını belirten Aziz Yıldırım, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Peki, Aziz Yıldırım'ın kızına kim ne dedi? Yaz Yıldırım'a kim hakaret etti, ne dedi? Detaylar haberimizde.

AZİZ YILDIRIM'IN KIZINA KİM, NE DEDİ?

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Aziz Yıldırım, sosyal medyada 13 yaşındaki kızı Yaz Yıldırım'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığını söyledi. Ancak toplantıda bu paylaşımları yaptığı öne sürülen kişilerin isimlerini açıklamadı ve hakaret içerikli ifadelerin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmadı.

Aziz Yıldırım, konuşmasında kızına yönelik paylaşımlar nedeniyle şirket avukatlarının hukuki süreç başlatacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bana hakaret etmeden bana istediğinizi söyleyebilirsiniz ama kızımdan ne istiyorsunuz? Onlara söylüyorum. Şirketimin avukatları, onları savcılığa şikayet edecek. Eğer devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım. Şerefsizim evlerine giderim. Değerlerimizin üstüne gelmesinler. 13 yaşında çocuk. Onlar paralı köpek. Köpekler. Birisi bayan, ikisi erkek galiba. Korkmam bir şeyden, evinize gelirim. Bir şey oldu ve hapse gittim diyelim, rahat da yatarım."

Toplantıda yaptığı açıklamaya göre Aziz Yıldırım, söz konusu paylaşımları yapan kişiler hakkında savcılığa başvuracaklarını duyurdu. Bunun dışında, hakaret içerikli mesajların içeriğine veya paylaşım sahiplerinin kimliklerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

AZİZ YILDIRIM'DAN MEHMET ARSLAN AÇIKLAMASI

Toplantıda yalnızca kızına yönelik paylaşımlar değil, son günlerde kamuoyunda yer alan bazı iddialar da gündeme geldi.

Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bu YouTube'culara da bir şey söyleyeyim... Mehmet Arslan; 'Aziz Yıldırım, İrfan Can Kahveci'yi kovun' dedi, niye kovalım kardeşim ya? Senin kendi fikrin varsa yaz, benim ismimi kullanma. Mehmet Arslan ayıp sana, yakışmıyor."

AZİZ YILDIRIM: "FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAĞIM"

Toplantıda Fenerbahçe'nin geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aziz Yıldırım, kulüpten kişisel bir beklentisi olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Benim Fenerbahçe'den beklentim yok. Ben kızıma üzülüyorum, torunlara üzülüyorum, genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Her şeyimi ortaya koyacağım. Onu bilin. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım."

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Toplantıda dile getirilen hukuki süreçle ilgili gelişmelerin ise resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar doğrultusunda netlik kazanması bekleniyor.