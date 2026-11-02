Aziz Yıldırım istifa etti mi? SON DAKİKA! Aziz Yıldırım görevini bırakıyor mu? Fenerbahçe'de olağanüstü toplantıda hangi kararlar alındı?

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Fenerbahçe'de Göztepe karşısında alınan mağlubiyetin ardından yönetim gündemi hareketlendi. Sarı-lacivertli taraftarların istifa çağrıları ve kulüpte gerçekleştirilen olağanüstü yönetim kurulu toplantısı sonrası gözler Başkan Aziz Yıldırım'a çevrildi. Yıldırım'ın görevini bırakacağı yönündeki iddialar gündem olurken Fenerbahçe Kulübü'nden de konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, Aziz Yıldırım istifa etti mi, görevini bırakacak mı? Fenerbahçe'de olağanüstü toplantıda hangi kararlar alındı?

AZİZ YILDIRIM İSTİFA ETTİ Mİ?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın istifa ettiğine ilişkin doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor. 1 Kasım 2026 tarihinde Göztepe karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından yönetim kurulu olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Ancak toplantı sonrasında Aziz Yıldırım'ın görevinden ayrıldığına ilişkin bir karar duyurulmadı.

FENERBAHÇE OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM TOPLANTISINDA NE KONUŞULDU?

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından yönetim kurulu 1 Kasım Pazar günü olağanüstü toplantı yaptı. Toplantıda takımın sportif durumu, teknik direktör arayışı ve kulübün geleceğine ilişkin atılabilecek adımların değerlendirildiği aktarıldı.

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre toplantıya Türkiye dışında bulunan Aziz Yıldırım uzaktan bağlantıyla katıldı. Yönetim içerisinde teknik direktör tercihi ve alınması gereken kararlar konusunda farklı görüşlerin bulunduğu belirtildi. Ancak toplantıdan Aziz Yıldırım'ın istifasına ilişkin bir karar çıkmadı.

FENERBAHÇE'DEN İSTİFA İDDİALARINA RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü, Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler hakkında ortaya atılan yönetim krizi iddialarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Kulübün açıklamasında, yöneticilerin Barcelona-Real Madrid karşılaşmasını izlemek için yaptıkları seyahat ve Aziz Yıldırım'ın bu nedenle yöneticilere tepki gösterdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, Aziz Yıldırım'ın yöneticilerden istifa etmelerini istediği iddiasının da doğru olmadığı ifade edildi. Kulüp, yönetim içerisinde ayrışma bulunduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AZİZ YILDIRIM MAYIS AYINDA GÖREVİ BIRAKACAK MI?

Aziz Yıldırım'ın geleceğine ilişkin daha önce yaptığı açıklama da yeniden gündeme geldi. Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Yıldırım, "Mayıstan sonra yokum" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım'ın bu sözleri, görevini mayıs ayından sonra sürdürmeyeceği yönünde değerlendirilirken, açıklama mevcut görevinden hemen istifa ettiği anlamına gelmiyor. Şu ana kadar bu sözlerin ardından görevini bıraktığına ilişkin resmî bir karar duyurulmadı.

AZİZ YILDIRIM İSTİFA MI EDECEK?

Fenerbahçe'de Göztepe mağlubiyetinin ardından yönetim üzerindeki baskı artarken Aziz Yıldırım'ın görevini bırakıp bırakmayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Yönetim kurulu toplantısı sonrasında başkanın istifa edeceğine dair kesinleşmiş bir karar açıklanmadı.

Kulübün resmî açıklaması da yönetim krizi iddialarını yalanladı. Aziz Yıldırım'ın mayıs ayına ilişkin sözleri ise kulüpteki geleceği bakımından takip edilen gelişmeler arasında yer alıyor.

Sonuç olarak: Aziz Yıldırım istifa etmedi. Fenerbahçe'den görevini bıraktığına ilişkin resmî bir açıklama gelmedi. Mayıs ayından sonra görevde olmayacağı yönündeki kendi açıklaması ise gündemdeki yerini koruyor.