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Aziz Yıldırım askerlik yaptı mı, Aziz Yıldırım bedelli askerlik mi yaptı?

Aziz Yıldırım askerlik yaptı mı, Aziz Yıldırım bedelli askerlik mi yaptı?
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Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım hakkında en çok merak edilen konular arasında “askerlik yaptı mı?” ve “bedelli askerlik mi yaptı?” soruları yer alıyor. Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Yıldırım’ın askerlik geçmişi, zaman zaman sosyal medyada ve arama motorlarında yeniden gündeme geliyor.

Aziz Yıldırım’ın askerlik hizmetine dair detaylar kamuoyunda sıkça tartışılan başlıklar arasında bulunuyor. “Bedelli askerlik yaptı mı?” sorusu özellikle son yıllarda yeniden gündeme gelirken, Yıldırım’ın askerlik sürecine ilişkin bilgiler merak edenler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 2012’DE KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın bedelli askerlik hakkından faydalandığını bildirdi.

Bakanlık Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, basın yayın organlarındaki, Yıldırım'ın askerlik durumuna ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Askerlik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Askerlik Kanunu'na eklenen ''temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacakların'' belirlendiği geçici 46. Maddeye atıfta bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Adı geçen şahsın yoklaması esnasında yapılan muayenesi neticesinde, hakkında İzmir Asker Hastanesi Baştabipliğinin 4 Kasım 1983 tarihli raporuyla 'askerliğe elverişli değildir' kararı verilmiştir. Anılan şahıs, bedelli askerlik hakkından faydalanmış ve askerlik işlemleri Askerlik Kanunu'nun geçici 46. Maddesi hükümleri çerçevesinde yürütülmüştür. 'Askerliğe elverişli değildir' kararlı sağlık raporuna ilişkin cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında Bakanlığımızdan talep edilen mevcut bilgi ve belgeler, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmiştir.''

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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