Türk medya dünyasının önemli isimlerinden biri olan Aziz Üstel, 80 yaşında hayatını kaybetti. Gazetecilik, televizyonculuk, yazarlık ve spor yöneticiliği alanlarında uzun yıllar boyunca çalışmalar yapan Üstel’in vefat haberi, sevenleri ve meslektaşları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Peki, Aziz Üstel neden öldü? Aziz Üstel kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimizde.

AZİZ ÜSTEL NEDEN ÖLDÜ?

Aziz Üstel, İzmir’de tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 80 yaşında yaşamını yitiren Üstel’in vefatı, medya ve spor camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

Uzun yıllar boyunca televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde ve farklı alanlardaki çalışmalarıyla tanınan Aziz Üstel’in sağlık durumuyla ilgili bir süredir tedavi gördüğü biliniyordu. Ancak ölümüne ilişkin açıklanan resmi bilgi, tedavi sürecinin ardından gelişen çoklu organ yetmezliği oldu.

Aziz Üstel’in vefat haberinin ardından gazeteciler, sanat dünyasından isimler ve spor camiasından birçok kişi taziye mesajları yayımladı. Özellikle Galatasaray camiasında da önemli bir yere sahip olan Üstel’in geçmiş dönemlerde kulüp yönetiminde görev alması nedeniyle ölüm haberi büyük yankı uyandırdı.

AZİZ ÜSTEL KİMDİR?

Aziz Üstel; gazeteci, televizyoncu, yazar, iş insanı ve spor yöneticisi kimlikleriyle tanınan önemli isimlerden biridir. Medya kariyeri boyunca farklı alanlarda çalışmalar yapan Üstel, özellikle televizyon programları ve gazetecilik faaliyetleriyle geniş bir izleyici ve okuyucu kitlesine ulaştı.

Kariyerinde TRT başta olmak üzere çeşitli ulusal televizyon kanallarında görev alan Aziz Üstel; talk-show, kültür-sanat ve spor içerikli programlara imza attı. Ekran deneyiminin yanı sıra yazılarıyla da tanınan Üstel, gazetecilik alanında kendine özgü üslubuyla biliniyordu.

Samimi sohbet tarzı, geniş bilgi birikimi ve farklı konulara yönelik yorumlarıyla dikkat çeken Aziz Üstel, medya dünyasında uzun yıllar aktif olarak yer aldı. Gazetecilik kariyerinde farklı yayın organlarında yazılar kaleme alan Üstel, son dönemlerinde Star Gazetesi yazar kadrosunda da bulunuyordu.

Aziz Üstel’in medya kariyerinin yanı sıra spor alanında da önemli bir geçmişi bulunuyordu. Galatasaray Spor Kulübü’nde 2001-2002 sezonunda yöneticilik görevini üstlenen Üstel, kulüp yönetiminde de aktif rol aldı.

AZİZ ÜSTEL KAÇ YAŞINDA?

Aziz Üstel, hayatını kaybettiğinde 80 yaşındaydı.

AZİZ ÜSTEL NERELİ?

Aziz Üstel, Ankara doğumludur.

Türkiye’nin başkentinde dünyaya gelen Üstel, eğitim ve kariyer hayatını farklı alanlarda sürdürerek medya dünyasında tanınan bir isim haline geldi. Gazetecilik alanındaki çalışmaları, televizyon programları ve sosyal yaşam içerisindeki faaliyetleriyle uzun yıllar kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri oldu.

Ankara doğumlu olan Aziz Üstel, kariyeri boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve ulusal medya kuruluşlarında çalışmalar yürüttü. Özellikle televizyonculuk alanındaki programları ve gazetecilik faaliyetleriyle geniş bir tanınırlığa ulaştı.

AZİZ ÜSTEL’İN EŞİ FİLİZ ÜSTEL KİMDİR?

Aziz Üstel’in eşi Filiz Üstel’dir.

AZİZ ÜSTEL’İN KARİYERİ VE MEDYA DÜNYASINDAKİ YERİ

Aziz Üstel, gazetecilik mesleğine uzun yıllarını veren deneyimli isimlerden biri olarak biliniyordu. Televizyon programcılığı alanında da önemli çalışmalar yapan Üstel, farklı türlerde hazırladığı programlarla izleyicilerin karşısına çıktı.

TRT başta olmak üzere çeşitli ulusal kanallarda hazırladığı programlarla tanınan Aziz Üstel; kültür, sanat, spor ve sohbet programlarıyla ekranlarda yer aldı. Kendine özgü anlatım tarzı ve konuklarıyla gerçekleştirdiği sohbetlerle televizyon dünyasında farklı bir yer edindi.

Gazetecilik alanında ise güncel olaylar, toplum ve kültür üzerine yazılarıyla okuyucularla buluştu. Mesleki kariyeri boyunca düşüncelerini açık şekilde ifade eden bir gazeteci olarak tanındı.

GALATASARAY CAMİASINDA AZİZ ÜSTEL

Aziz Üstel, medya kariyerinin yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü’nde yöneticilik yaparak spor dünyasında da yer aldı.

2001-2002 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü yönetiminde görev alan Üstel, kulübün idari yapısı içerisinde sorumluluk üstlendi. Gazetecilik kimliğinin yanında spor yöneticiliği yönüyle de tanınan Aziz Üstel, Galatasaray camiasında bilinen isimlerden biri oldu.