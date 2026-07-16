Ayşe Nur Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşe Nur Balcı neden gözaltına alındı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı maddeyle mücadele soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirilen isimler arasında yer alan Ayşe Nur Balcı, kamuoyunun en çok araştırdığı isimlerden biri oldu. Moda yarışmalarıyla tanınan, daha sonra modellik, oyunculuk ve sosyal medya alanında adından söz ettiren Balcı'nın yaşamı ve kariyeri yeniden gündeme geldi. Peki, Ayşe Nur Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden gözaltına alındı?

AYŞE NUR BALCI KİMDİR?

Ayşe Nur Balcı, moda ve televizyon dünyasında tanınan manken, model, oyuncu ve sosyal medya fenomenidir. Televizyon ekranlarında ilk kez stil yarışmalarıyla dikkat çeken Balcı, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan isimler arasına girdi.

Kariyerine ekranlarda yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasıyla adım atan Balcı, daha sonra İşte Benim Stilim programına katılarak adını daha geniş kitlelere duyurdu. Yarışmadaki performansı ve tarzıyla öne çıkan Balcı, 2015 yılında düzenlenen İşte Benim Stilim All Star sezonunda birincilik elde etti.

Moda alanındaki başarısının ardından profesyonel olarak fotomodellik çalışmalarını sürdüren Ayşe Nur Balcı, oyunculuk kariyerine de adım attı. 2013 yılında Otisabi, 2014 yılında ise Kiraz Mevsimi dizilerinde rol aldı.

Televizyon kariyerinin yanı sıra sosyal medya platformlarında da aktif olan Balcı, özellikle Periscope yayınlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Zaman içerisinde geçirdiği estetik operasyonlar ve yaşadığı imaj değişikliğiyle de magazin gündeminde yer aldı. Uzun süre ekranlardan uzak kalan Balcı, son dönemde yeniden kamuoyunun gündemine geldi.

AYŞE NUR BALCI KAÇ YAŞINDA?

Ayşe Nur Balcı'nın resmi sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre doğum tarihi 23 Ağustos 1994 olarak belirtilmektedir. Bu bilgiye göre Ayşe Nur Balcı, 31 yaşındadır.

AYŞE NUR BALCI NERELİ?

Resmi sosyal medya hesabında paylaşılan bilgilere göre Ayşe Nur Balcı, İstanbul'da doğmuştur.

AYŞE NUR BALCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ayşe Nur Balcı'nın adı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı maddeyle mücadele soruşturması kapsamında gündeme geldi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma kapsamında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci kimlikleriyle tanınan bazı kişilerin yasaklı madde veya uyarıcı madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı ya da kullanım için yer temin ettiğine ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı bildirildi.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 16 Temmuz 2026 tarihinde toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması, ifadelerinin alınmasının ardından şüphelilerin Cumhuriyet savcılığında hazır edilmesi yönünde talimat verildi.

Ayşe Nur Balcı'nın da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirilen isimler arasında yer aldığı açıklandı.

Soruşturma süreci, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam etmektedir. Metinde yer alan bilgiler, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalarla sınırlıdır.