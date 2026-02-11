Ayşe Barım SON DAKİKA! Ayşe Barım'a ne ceza verildi?

Gezi Parkı davası kapsamında yargılanan ünlü menajer Ayşe Barım hakkında mahkemenin verdiği karar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sanatçıları Gezi Parkı olaylarına yönlendirdiği iddiasıyla "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan yargılanan Barım'ın cezası netleşti. Peki, Ayşe Barım'a ne ceza verildi? Detaylar...

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında karar verildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Savcılık makamı, esasa ilişkin mütalaasında Barım hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti. Ancak mahkeme, yardım suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İddianamede Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Duruşma savcısı ise mütalaasında suç vasfının değiştirilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istemişti.

Mahkeme, savcılığın ağırlaştırılmış müebbet talebini kabul etmeyerek yardım suçundan hüküm kurdu.

TAHLİYE, İTİRAZ VE YENİDEN TUTUKLAMA SÜRECİ

Ayşe Barım, 1 Ekim 2025 tarihinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Ekim'de tahliye kararına itiraz etti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı reddetmesi üzerine dosya, bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dosyayı inceleyen 27. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararına yapılan itirazı kabul ederek Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Kararın ardından hastaneye kaldırılan Ayşe Barım hakkında, 22 Ekim'de Adli Tıp Kurumu tarafından mahkemeye sunulmak üzere rapor hazırlandı. Raporda, hastane şartlarında tedavisinin devam etmesi gerektiği ve cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı belirtildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi ise Başsavcılığın itirazını reddetti.

SAVCILIĞIN MÜTALAASI VE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Savcılık, esasa ilişkin mütalaasında Ayşe Barım'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, Gezi Davası firari sanıklarından Mehmet Ali Alabora ile Gezi eylemleri kapsamında bir bildirinin yayınlanıp yayınlanmaması konusunda fikir alışverişi yapıldığına dair 2 tape görüşmesinin bulunduğu belirtildi. Tape içeriklerinde Barım'ın bildirinin yayınlanmaması yönünde irade ortaya koyduğu ileri sürüldü.

Barım'ın "irade gösteren, danışılan ve onayı alınan kişi" olarak tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca süreci destekleyerek yayılmasını sağladığı, şirketine bağlı sanatçılar aracılığıyla eylem çağrıları yaparak şiddet olaylarının tırmanmasına zemin hazırladığı ve kendisine bağlı oyuncuları etkin şekilde sahaya yönlendirdiği iddia edildi.

DURUŞMADA YAPILAN SAVUNMA

Ayşe Barım, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılının ocak ayından bu yana daha önce hiç yaşamadığım bir sürecin içerisindeyim. Ben hiçbir suç işlemedim, oyuncuları asla gezi parkına yönlendirmedim. Hayatımda siyasi şeylere hiçbir şekilde müdahil olmadım. Şu anda bir kalp pili ve elektroşok cihazıyla hayatıma devam ediyorum. Açık kalp ameliyatı olacağım. Tüm tanık ifadeleri lehimeyken çok ağır bir şekilde cezalandırılmam istenmiş. Ben suçsuzum, avukatlarım da gereken hukuki açıklamayı yapacaktır. Ben sadece işiyle ilgilenen bir kadınım. Bu süreçte sağlığım çok etkilendi, sizden beraatimi istiyorum."

Barım'ın avukatları ise "kanunsuz suç olmaz" ilkesini gerekçe göstererek mütalaanın yeniden değerlendirilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı'nın talebi sorması üzerine duruşma savcısı, istenen cezada değişiklik yapmayacağını belirtti.

DAVANIN SEYRİ VE MAHKEME KARARI

Menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme heyeti, tüm beyanlar, mütalaa ve dosya kapsamını değerlendirerek kararını açıkladı. Buna göre Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gezi Parkı davası kapsamında verilen bu karar, yargı sürecinin önemli aşamalarından biri olarak kayıtlara geçti.