Ayla filmi gerçek mi, hangi savaşı anlatıyor? Ayla filmi Süleyman Dilbirliği kimdir?

İşte Kore Savaşı'nın karanlığında doğan bir sevgi bağının, 60 yıl süren hasretin ve insanlığın sınır tanımayan gücünün tüm detayları...

AYLA FİLMİ GERÇEK Mİ? BİR SAVAŞ MUCİZESİNİN PERDE ARKASI

İzleyicilerin en çok merak ettiği sorudan başlayalım: Evet, Ayla filmi tamamen gerçek bir hayat hikayesine dayanmaktadır. Filmde anlatılan olaylar, 1950 yılında patlak veren Kore Savaşı sırasında bizzat yaşanmıştır.

Kore Savaşı'na gönderilen Türk tugayındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği, savaş meydanında ailesini kaybetmiş, donmak üzere olan 5 yaşlarında küçük bir kız çocuğu bulur. Süleyman Astsubay, bu kimsesiz çocuğa kendi kızı gibi sahip çıkar ve ona ay gibi parlak yüzü olduğu için "Ayla" ismini verir. Birlikte geçirdikleri 15 ay boyunca baba-kız gibi olan ikili, savaşın sona ermesiyle birlikte acı bir ayrılık yaşar. Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Süleyman Dilbirliği, Ayla'yı yanında götürmek için her yolu denese de o dönemin yasaları buna izin vermez. Ayla, Seul'deki Ankara Okulu'na bırakılır ve bu ayrılık tam 60 yıl sürer.

AYLA FİLMİNİN KAHRAMANI SÜLEYMAN DİLBİRLİĞİ KİMDİR?

Filme konu olan efsanevi karakter Süleyman Dilbirliği, 1926 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan bir astsubay olan Dilbirliği, 1950 yılında gönüllü olarak Kore Savaşı'na katılmıştır.

Süleyman Bey, sadece bir asker değil, aynı zamanda savaşın ortasında insanlığını kaybetmeyen bir "baba" figürüdür. Ayla ile yaşadığı bağ, sadece film karelerinde değil, tarihin tozlu raflarında da belgelerle kayıtlıdır. Süleyman Dilbirliği, Türkiye'ye döndükten sonra evlenmiş, çocukları ve torunları olmuştur ancak kalbinin bir köşesinde Koreli kızı Ayla'yı hep taşımıştır.

60 YIL SONRA GELEN MUCİZEVİ KAVUŞMA: KİM SEUL-Bİ VE SÜLEYMAN BEY

Yıllar boyunca Ayla'yı aramaktan vazgeçmeyen Süleyman Dilbirliği'nin hikayesi, Güney Koreli yetkililerin ve bir belgesel ekibinin dikkatini çekmiştir. 2010 yılında yapılan araştırmalar sonucunda, Ayla'nın gerçek ismi olan Kim Seul-bi adına ulaşıldı.

Güney Kore'deki bir parkta gerçekleşen o tarihi buluşma, tüm dünyayı gözyaşlarına boğdu. 60 yıl sonra birbirini gören baba ve kızın ilk sözleri "Seni çok bekledim" ve "Seni hiç unutmadım" oldu. Bu anlar, belgesel kameraları tarafından kaydedilmiş ve daha sonra Ayla filmine ilham kaynağı olmuştur.

SÜLEYMAN DİLBİRLİĞİ VE AYLA'NIN AYNI GÜNLERDE GELEN ÖLÜMÜ

Süleyman Dilbirliği'nin hayat hikayesi, en az filmi kadar hüzünlü ve çarpıcı bir sonla bitti. Ayla filmi vizyona girdikten kısa bir süre sonra, 91 yaşındaki Süleyman Dilbirliği solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 7 Aralık 2017 tarihinde hayata gözlerini yuman Dilbirliği'nin vefatından sadece bir gün sonra, 65 yıllık hayat arkadaşı Nimet Dilbirliği de hayatını kaybetti. Kader, bu vefalı çifti ölümde bile ayırmadı.

AYLA FİLMİ OYUNCU KADROSU VE BAŞARISI

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği, senaryosunu Yiğit Güralp'in yazdığı filmde, Süleyman Dilbirliği'nin gençliğini İsmail Hacıoğlu, yaşlılığını ise Çetin Tekindor canlandırdı. Küçük Ayla rolünde Kim Seol performansıyla devleşirken, filmin kadrosunda Ali Atay, Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Taner Birsel gibi dev isimler yer aldı. Film, Türkiye'nin Oscar adayı olarak gösterilmiş ve uluslararası pek çok festivalden ödülle dönmüştür.

AYLA GERÇEKTE ŞİMDİ NEREDE, NE YAPIYOR?

Koreli Ayla, yani gerçek adıyla Kim Seul-bi, Süleyman babasını kaybettikten sonra da Türkiye ile bağlarını koparmadı. Seul'de yaşamını sürdüren Kim Seul-bi, verdiği röportajlarda Süleyman Dilbirliği'ni her zaman özlemle andığını ve Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü belirtmektedir. Süleyman Bey'in Türk ailesiyle de iletişimini sürdüren Ayla, iki ülke arasındaki dostluğun yaşayan en güçlü sembolü olmaya devam ediyor.

Ayla filmi, sadece bir savaş filmi değil; merhametin, sadakatin ve karşılıksız sevginin bir kanıtıdır. Modern çağın unuttuğu "ahde vefa" kavramını en saf haliyle sunan bu yapım, Türk askerinin merhamet dolu ruhunu dünyaya anlatan en güçlü kültürel eserlerden biridir. Eğer hala izlemediyseniz, mendillerinizi hazırlayıp bu gerçek yaşam öyküsüne tanıklık etmenizi öneririz.

AYLA FİLMİ HANGİ SAVAŞI ANLATIYOR?

Film, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler kararı doğrultusunda Güney Kore'ye destek amacıyla gönderdiği Türk tugayındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği ve savaşın ortasında bulup sahip çıktığı küçük bir kız çocuğunun gerçek hikayesine dayanır.

İşte filmde anlatılan döneme ve savaşa dair temel detaylar:

KORE SAVAŞI: FİLMİN TARİHSEL ARKA PLANI

Kore Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Soğuk Savaş döneminin ilk büyük sıcak çatışmasıdır. Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesiyle başlayan savaşta, Türkiye de Güney Kore saflarında yer almıştır.

• TÜRK ASKERİNİN ROLÜ: Türkiye, bu savaşa yaklaşık 5 bin kişilik bir tugayla katılmıştır. Türk askeri, özellikle Kunuri Muharebeleri gibi kritik çatışmalarda gösterdiği kahramanlıklarla savaşın gidişatını etkilemiş ve dünya çapında takdir toplamıştır.

• İNSANİ BOYUT: Film, savaşın sadece stratejik ve askeri yönünü değil, Türk askerinin yerel halkla kurduğu insani bağı merkeze alır. Süleyman Astsubay'ın Ayla ismini verdiği yetim kızla kurduğu baba-kız ilişkisi, savaşın yıkıcılığı içinde merhametin sembolü olmuştur.

• ANKARA OKULU : Filmde de değinildiği üzere, Türk askerleri Kore'de sadece savaşmamış; aynı zamanda kimsesiz kalan çocuklar için "Ankara Okulu" adında bir yetimhane kurarak yüzlerce çocuğun hayata tutunmasını sağlamıştır.

AYLA VE SÜLEYMAN BEY'İN GERÇEK HİKAYESİ

Filmdeki olayların neredeyse tamamı gerçektir. Süleyman Dilbirliği, savaş bittiğinde yasalar gereği Ayla'yı Türkiye'ye getirememiş ve onu Seul'deki okuluna bırakmak zorunda kalmıştır. Ancak bu bağ kopmamış, 2010 yılında bir belgesel ekibinin yardımıyla ikili tam 60 yıl sonra Güney Kore'de yeniden kucaklaşmıştır.