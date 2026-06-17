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Avusturya Ürdün hangi kanalda? Avusturya Ürdün maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Avusturya Ürdün hangi kanalda? Avusturya Ürdün maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Avusturya Ürdün maçı hangi kanalda belli oldu. Avusturya Ürdün maçına saatler kaldı. Maç öncesi Avusturya Ürdün maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Avusturya Ürdün maçını hangi kanal veriyor? İşte Avusturya Ürdün maçı yayın bilgisi!

Avusturya Ürdün maçına saatler kaldı. Maç öncesi Avusturya Ürdün maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Avusturya Ürdün maçını hangi kanal veriyor? İşte Avusturya Ürdün maçı yayın bilgisi!

AVUSTURYA ÜRDÜN MAÇI HANGİ KANALDA?

Avusturya Ürdün maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Avusturya Ürdün maçını güncel frekans bilgileri ile TRT Spor'dan canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

AVUSTURYA ÜRDÜN MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya Ürdün maçı 17 Haziran tarihinde saat 07.00'de başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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