Avusturalya kalecisi, forveti, orta sahası kim, hangi takımda oynuyor, Avusturalya milli takımı oyuncuları ve oynadığı takımlar!

D Grubu’ndaki ilk maçımızda karşı karşıya geleceğimiz Avustralya’nın güncel kadro yapısı, ay-yıldızlı taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. "Avustralya milli takımında kimler oynuyor?" araması yapan izleyiciler için rakibimizin Premier Lig, Championship ve Serie A tecrübesine sahip oyuncularını derledik. Parma forması giyen savunmacı Alessandro Circati’den Middlesbrough’nun beyni Riley McGree’ye kadar Avustralya orta sahası ve forvet hattı fizik gücüyle ön plana çıkıyor. İşte 14 Haziran’daki büyük buluşma öncesi, Avustralya'nın kilit oyuncuları ve kulüp kariyerlerine dair tüm ayrıntılar!

TEKNİK DİREKTÖR: TONY POPOVIC

Avustralya'nın başında, bir dönem Türkiye'de Karabükspor'u da çalıştırmış olan deneyimli teknik adam Tony Popovic bulunuyor. Popovic, Eylül 2024'te göreve gelmesinden bu yana takımı daha kompakt ve savunma güvenliği yüksek bir yapıya büründürdü. 3-4-2-1 veya 3-4-3 dizilişlerini tercih eden Popovic, fiziksel üstünlüğü taktiksel disiplinle birleştiriyor.

AVUSTRALYA MİLLİ TAKIMI KADROSU VE KİLİT OYUNCULAR

Avustralya Milli Futbol Takımı, namıdiğer "Socceroos", 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye'nin en ciddi rakiplerinden biri olarak öne çıkıyor. Fizik gücü, disiplinli oyun yapısı ve Avrupa tecrübesine sahip oyuncularıyla tanınan bu ekip hakkında bilmeniz gereken tüm detayları derledik.

Avustralya kadrosu, hem yerel ligi olan A-League'den hem de Avrupa'nın önemli liglerinden (Premier Lig, Serie A, Championship) gelen oyunculardan oluşuyor.

Haberine doğrudan ekleyebileceğin, pozisyonlarına göre düzenlenmiş, temiz ve profesyonel bir liste aşağıdadır:

AVUSTRALYA MİLLİ TAKIM KADROSU (2026)

KALECİLER

Mathew Ryan: 34 Yaş | Levante | 2.00 mil. €

Patrick Beach: 22 Yaş | Melbourne City FC | 900 bin €

Paul Izzo: 31 Yaş | Randers FC | 600 bin €

DEFANS

Alessandro Circati (Stoper): 22 Yaş | Parma Calcio | 10.00 mil. €

Cameron Burgess (Stoper): 30 Yaş | Swansea City | 1.80 mil. €

Lucas Herrington (Stoper): 18 Yaş | Colorado Rapids | 1.50 mil. €

Kye Rowles (Stoper): 27 Yaş | D.C. United | 1.20 mil. €

Milos Degenek (Stoper): 31 Yaş | APOEL Nikosia | 500 bin €

Jordan Bos (Sol Bek): 23 Yaş | Feyenoord | 8.00 mil. €

Aziz Behich (Sol Bek): 35 Yaş | Melbourne City FC | 275 bin €

Jacob Italiano (Sağ Bek): 24 Yaş | Grazer AK 1902 | 400 bin €

Jason Geria (Sağ Bek): 32 Yaş | Albirex Niigata | 400 bin €

ORTA SAHA

Patrick Yazbek (Merkez Orta Saha): 24 Yaş | Nashville SC | 3.50 mil. €

Aiden O'Neill (Ön Libero): 27 Yaş | New York City FC | 3.00 mil. €

Riley McGree (Merkez Orta Saha): 27 Yaş | Middlesbrough | 2.80 mil. €

Connor Metcalfe (Merkez Orta Saha): 26 Yaş | FC St. Pauli | 2.00 mil. €

Alex Robertson (Merkez Orta Saha): 22 Yaş | Cardiff City | 1.30 mil. €

Kai Trewin (Ön Libero): 24 Yaş | New York City FC | 1.00 mil. €

Paul Okon-Engstler (Ön Libero): 21 Yaş | Sydney FC | 800 bin €

Ajdin Hrustic (Merkez Orta Saha): 29 Yaş | Heracles Almelo | 700 bin €

FORVET / KANAT

Nestory Irankunda (Sağ Kanat): 20 Yaş | Watford FC | 6.00 mil. €

Nishan Velupillay (Sol Kanat): 24 Yaş | Melbourne Victory | 550 bin €

Ante Suto (Santrafor): 25 Yaş | Hibernian FC | 700 bin €

Deni Juric (Santrafor): 28 Yaş | Wisla Plock | 500 bin €

Awer Mabil (Sol Kanat): 30 Yaş | CD Castellón | 400 bin €

Martin Boyle (Santrafor): 32 Yaş | Hibernian FC | 400 bin €