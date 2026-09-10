İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gözaltı kararı uygulandı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları bulunduğu belirtilen Avukat Elifnur Gürcü, 9 Eylül 2026 tarihinde emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Peki, Avukat Elifnur Gürcü kimdir? Elifnur Gürcü neden gözaltına alındı? Detaylar...

AVUKAT ELİFNUR GÜRCÜ KİMDİR?

Avukat Elifnur Gürcü, Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukattır. Kamuya açık avukatlık kayıtlarında Gürcü'nün Ankara Barosu bünyesinde mesleğini sürdürdüğü görülüyor.

Gürcü'nün eğitim geçmişine ilişkin kamuya açık kayıtlarda Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yer alan öğrenci listelerinde ismi bulunuyor.

Elifnur Gürcü'nün adı, son olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gündeme geldi. Soruşturma kapsamında Gürcü hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

MENDERES BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menderes Belediyesi'nde yürütüldüğü belirtilen soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "resmî belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamaları yer aldı.

Soruşturmanın önceki aşamasında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyon kapsamında 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye sevk edilen 16 kişiden, aralarında İlkay Çiçek'in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

ELİFNUR GÜRCÜ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Elifnur Gürcü, Menderes Belediyesi soruşturması kapsamında elde edilen yeni bulgular doğrultusunda gözaltına alındı. Gürcü'nün, Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialarda ayrıca Gürcü'nün kamuoyunda Kuruçaylar suç örgütü olarak bilinen yapı tarafından Başkan Çiçek'in yanına özel olarak yerleştirildiğinin belirlendiği öne sürüldü.

Bu iddialar soruşturma kapsamında yer alırken, Elifnur Gürcü'nün adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İLKAY ÇİÇEK'LE CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular arasında İlkay Çiçek ile Elifnur Gürcü arasındaki WhatsApp yazışmaları da yer aldı. Yazışmaların cinsel içerikli olduğu belirtildi.

Bu tespitlerin ardından Avukat Elifnur Gürcü hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Gürcü, 9 Eylül 2026 tarihinde emniyet güçlerince yakalanarak emniyete götürüldü.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YERLEŞTİRDİĞİ İDDİASI

Soruşturma dosyasına yansıyan iddiaların bir diğer başlığını ise Elifnur Gürcü'nün Başkan İlkay Çiçek'in yanına yerleştirildiği yönündeki değerlendirme oluşturdu.

Dosyadaki tespitlere göre Gürcü'nün, kamuoyunda Kuruçaylar suç örgütü olarak bilinen yapı tarafından Çiçek'in yanına özel olarak yerleştirildiği iddia edildi. Söz konusu iddia soruşturma kapsamında incelenirken Gürcü'nün adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İLKAY ÇİÇEK CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Menderes Belediyesi soruşturmasıyla adı gündeme gelen İlkay Çiçek, geçtiğimiz ay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıklamıştı.

Çiçek, istifa açıklamasında kendisine savunma hakkı tanınmadığını ve partisi tarafından lekelendiğini iddia etmişti.

Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında ise daha önce İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu kişiler hakkında gözaltı işlemleri uygulanmış, mahkemeye sevk edilen 16 kişiden 10'u tutuklanmıştı.