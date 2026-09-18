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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'daki bazı adliyelerde görülen dava ve yargılama süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında iki avukatın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, daha önce savcı odasında çektiği fotoğrafla gündeme gelen avukat Buket Nurşah Tekışık'ın da bulunduğu bildirildi. Peki, Avukat Buket Tekışık kimdir? Buket Nurşah Tekışık neden gözaltına alındı? Detaylar...

BUKET NURŞAH TEKIŞIK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Buket Nurşah Tekışık, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul'daki bazı adliyelerde dava ve yargılama süreçlerine rüşvet ve menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarını konu alan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, adli süreçlerin menfaat karşılığında etkilenmeye çalışıldığı iddiası üzerinde duruluyor. Başsavcılığın soruşturması doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda iki avukatın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Burada söz konusu bilgilerin soruşturma kapsamında yöneltilen iddialara ilişkin olduğu ve gözaltı işleminin soruşturma aşamasındaki bir işlem niteliğinde bulunduğu belirtiliyor.

YARGIYA MÜDAHALE SORUŞTURMASINDA NELER YAŞANDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması, İstanbul'daki farklı adliyelerde görülen dava ve yargılama süreçlerine çıkar karşılığında müdahale edildiği iddiaları üzerine yürütülüyor.

Başsavcılık açıklamasında, M.Ş. isimli şüphelinin liderliğinde kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı bir suç örgütünün adli süreçlere menfaat sağlamak amacıyla müdahale ettiği iddiasının soruşturulduğu belirtildi. Güncel açıklamalarda, 2'si avukat olmak üzere 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı, operasyon kapsamında ise 5 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde de aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen delillere el konulduğu bildirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Savcılığın talimatı üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda aralarında iki avukatın bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda soruşturma kapsamında değerlendirilen çeşitli delillerin ele geçirildiği bildirildi.

EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çeşitli delillerin yanı sıra nakit para ve suç unsuru olduğu değerlendirilen materyallere el konulduğu bildirildi.

AA kaynaklı haberlerde ise adreslerde çok sayıda dijital materyal ve iki ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği aktarıldı.

AVUKAT BUKET NURŞAH TEKIŞIK DA GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan avukatlardan birinin Buket Nurşah Tekışık olduğu bildirildi. Tekışık'ın adı, soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının yanı sıra daha önce savcı odasında çekildiği belirtilen fotoğraflarla da gündeme gelmişti.

Tekışık'ın Aralık 2023'te bir savcı odasında çekildiği belirtilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması kamuoyunda gündem olmuştu. Söz konusu paylaşımda "Ben asla kaybetmem; ya kazanırım ya da öğrenirim" ifadelerine de yer verdiği aktarılmıştı.

Tekışık'ın geçmişteki bu paylaşımı ile mevcut soruşturma kapsamında yöneltilen iddialar arasında ayrıca bir değerlendirme yapılmaksızın, mevcut soruşturmadaki gözaltı işleminin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, alınan ifadelerde adı geçen avukatlar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı ve şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca ifadelerde adı geçen hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında bilgi ve gereğinin değerlendirilmesi amacıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) yazı gönderildiği bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler hakkındaki işlemler devam ederken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.