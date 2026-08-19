Avukat Ayça Ö. kimdir? Avukat Ayça Ö. olayı nedir?

Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından birinde Hukuk İşleri Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı belirtilen avukat Ayça Ö. hakkında, eşi Aytunç Ö. tarafından İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava dilekçesinde, Ayça Ö.'nün eşini aldattığı iddia edilirken, dosyaya otel konaklama kayıtları ile güvenlik kamerası görüntülerinin de delil olarak sunulduğu belirtildi. Peki, Avukat Ayça Ö. kimdir? Detaylar...

4 FARKLI OTELDE 7 GECE KALDIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Dava dilekçesinde yer alan iddialara göre Aytunç Ö., eşinin kendisini aldattığından şüphelenmesinin ardından avukatı Erdost Balcı aracılığıyla konuya ilişkin delil topladı.

Dosyaya sunulan resmi kayıtlara göre, Ayça Ö.'nün Bahtiyar Y. ile ilk olarak 20 Haziran 2025'te İstanbul Havalimanı'ndaki bir oteli 3 saatliğine kiraladığı öne sürüldü.

Dilekçede, 14 Temmuz 2025 tarihinde ise Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir bungalov tesisinde gündüz saatlerinde birlikte vakit geçirdikleri iddiasına yer verildi. Söz konusu konaklamada Bahtiyar Y.'nin Ayça Ö.'nün sosyal çevresiyle de tanıştırıldığı ileri sürüldü.

Dava dosyasındaki iddiaların en dikkat çeken bölümünün ise 26-29 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki konaklama olduğu belirtildi. Buna göre ikilinin Etiler'deki bir otelde 3 gün 3 gece boyunca birlikte kaldığı öne sürüldü.

Dosyada yer alan konaklama kayıtlarının, Ayça Ö. ile Bahtiyar Y.'nin 4 farklı otelde toplam 7 gece geçirdiğini gösterdiği iddia edildi.

AİLE KONUTUNA 15 KEZ GİRİŞ YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Dava dosyasına sunulan güvenlik kamerası kayıtlarının da iddiaların önemli delilleri arasında bulunduğu belirtildi.

Yaklaşık 40 günlük güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği ve Bahtiyar Y.'nin aile konutuna gece ve gündüz saatlerinde toplam 15 kez giriş yaptığının tespit edildiği öne sürüldü.

Dilekçede yer alan iddialara göre 21 Kasım gecesi Bahtiyar Y.'nin araçtan indikten sonra apartmana girdiği görüntüler kayıtlara yansıdı. 28 Kasım akşamına ait görüntülerde ise otoparkta Ayça Ö. ile öpüştüğünün görüldüğü ileri sürüldü.

29 Kasım tarihli görüntülerde de ikilinin araç içerisinde uzun süre kaldıkları iddia edildi.

DAVA DİLEKÇESİNDE ÇARPICI İDDİALAR YER ALDI

Aytunç Ö.'nün avukatı Erdost Balcı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin başka iddialar da yer aldı.

Buna göre Bahtiyar Y.'nin aile konutuna bazı gelişlerinde elinde çiçek buketi ve alışveriş poşetleri bulunduğu öne sürüldü. Ayrıca çocuklarla ilgilendiği, birlikte araba yıkadığı ve çocukların bulunduğu ortamda uygunsuz olduğu iddia edilen davranışlarda bulunduğu ileri sürüldü.

Aytunç Ö.'nün dilekçesinde, eşinin annelik sorumluluğunu yerine getirmediği ve çocukların duygusal güvenliğinin olumsuz etkilendiği iddiası da yer aldı.

50 MİLYON LİRA MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLDİ

Aytunç Ö., dava kapsamında eşinden 50 milyon lira manevi tazminat talep etti. Bunun yanı sıra çocukların velayetinin babaya verilmesi ve nafaka ödenmesi de mahkemeden istendi.

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nin dosyayı ve sunulan delilleri değerlendirmesinin ardından ara karar verdiği belirtildi. Ara karara göre Aytunç Ö.'ye avukat eşi tarafından aylık 35 bin lira tedbir nafakası ödenmesine karar verildi.

Tarafların karşılıklı iddialarının ve dosyaya sunulan delillerin yargılama kapsamında değerlendirilmeye devam ettiği, davanın henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.

Haberde yer verilen zina ve aldatma iddiaları, dava dosyasındaki iddialara dayanmaktadır; kesinleşmiş bir mahkeme hükmü bulunmadığı sürece taraflar açısından kesinleşmiş gerçek olarak değerlendirilemez.