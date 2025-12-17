Avengers: Doomsday ne zaman vizyona girecek? Avengers: Doomsday Türkiye'de ne zaman çıkacak?

Marvel Sinematik Evreni (MCU), sinema dünyasını her yeni filmle büyülemeye devam ediyor. Avengers: Doomsday, Marvel hayranlarını heyecanlandıran en büyük yapımlardan biri olarak öne çıkıyor. Film, sadece Marvel'ın güncel kahramanlarını değil, eski X-Men oyuncularını da kadrosuna dahil ederek sinema tarihine adını yazdıracak gibi görünüyor. Peki, Avengers: Doomsday ne zaman vizyona girecek? Avengers: Doomsday filmi Türkiye'de ne zaman çıkacak? Detaylar...

AVENGERS: DOOMSDAY NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Marvel, Avengers: Doomsday öncesi büyük bir hamle yaparak 25 Eylül'de Avengers: Endgame'i yeniden sinemalara sokma kararı aldı. Bu strateji, hem eski hayranları yeniden salonlara çekmeyi hem de yeni nesil izleyicilere Avengers evrenini hatırlatmayı amaçlıyor.

Filmde Anthony Mackie, Chris Hemsworth, Florence Pugh, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby ve Letitia Wright gibi Marvel Sinematik Evreni'nin yıldız oyuncuları yer alıyor. Üstelik Patrick Stewart, James Marsden ve Rebecca Romijn gibi eski X-Men oyuncularının dönüşü, filmi daha da özel kılıyor.

AVENGERS: DOOMSDAY FİLMİ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'de Marvel hayranları için en merak edilen sorulardan biri de Avengers: Doomsday filmi Türkiye'de ne zaman çıkacak? sorusudur. Global vizyon tarihi 18 Aralık 2026 olarak açıklansa da, Türkiye'de filmin genellikle ABD vizyonuyla eş zamanlı ya da birkaç gün gecikmeyle gösterime girmesi bekleniyor.

Türkiye'de Marvel filmleri geçmişte gösterime girdikleri tarihlerle dünya genelinde büyük ilgi topladı ve gişe rekorları kırdı. Bu nedenle, Avengers: Doomsday için de aynı senaryonun yaşanması muhtemel görünüyor. Film, sinemaseverleri hem görsel şölen hem de hikaye açısından tatmin edecek şekilde planlanmış.

KADRO VE OYUNCU DETAYLARI

Avengers: Doomsday kadrosu, Marvel Sinematik Evreni'nden aşina olduğumuz yüzlerin yanı sıra, X-Men evreninden klasik karakterleri de bir araya getiriyor. Başlıca oyuncular:

Anthony Mackie

Chris Hemsworth

Florence Pugh

Paul Rudd

Simu Liu

Sebastian Stan

Pedro Pascal

Vanessa Kirby

Letitia Wright

Ek olarak, Patrick Stewart, James Marsden ve Rebecca Romijn gibi isimlerin dönüşü, Marvel evreninin hem yeni hem de klasik hayranlarını filmle buluşturacak. Bu birleşim, Avengers: Doomsday'i MCU tarihinin en geniş kadrolu yapımlarından biri haline getiriyor.