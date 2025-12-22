Ava Yaman O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel programına mı katılıyor? Ava Yaman O Ses Türkiye'ye ne zaman katılıyor?

O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel programında sahne alacak isimler arasında genç yetenek Ava Yaman da var. Peki, Ava Yaman bu yıl programda ne zaman boy gösterecek? İzleyiciler, ekran başında bu sürpriz performansı görmek için sabırsızlanıyor. Genç oyuncunun özel yılbaşı gecesindeki rolü ve sahneye çıkış anı, şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AVA YAMAN O SES TÜRKİYE 2026 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMINA MI KATILACAK?

2026 yılı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Ava Yaman da sahne alacak ünlüler arasında yer alıyor. Program, sürpriz düetler ve özel performanslarla izleyicilere renkli bir yılbaşı gecesi yaşatmayı hedefliyor.

AVA YAMAN KİMDİR?

Ava Yaman, 2006 doğumlu genç bir Türk oyuncudur. Çocukluk yıllarından itibaren sanata ve oyunculuğa ilgi duyan Yaman, İstanbul'da aldığı eğitimler sayesinde oyunculuk kariyerine yön vermiştir. Henüz genç yaşta olmasına rağmen ekranlarda başarılı performanslar sergileyerek dikkat çekmiştir.

AVA YAMAN KAÇ YAŞINDA?

Ava Yaman, 2006 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 19 yaşındadır.

AVA YAMAN NERELİ?

Ava Yaman, doğma büyüme İstanbullu olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kariyerini ve eğitimini İstanbul'da sürdürmektedir.

AVA YAMAN'IN KARİYERİ

Ava Yaman, oyunculuk kariyerine genç yaşta başlamış ve kısa sürede dikkat çekmiştir. İlk önemli projelerinden biri 2023 yapımı Bir Derdim Var dizisinde Özge karakterini canlandırmasıdır. Ardından TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Karadeniz dizisinde Eleni karakterine hayat vererek popülerliğini artırmıştır. Eğitimine devam ederken profesyonel oyunculuk çalışmalarını da sürdüren Yaman, gelecekte ekranlarda ve tiyatro sahnelerinde adından daha çok söz ettirecek genç yetenekler arasında gösterilmektedir.