Av Zamanı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Av Zamanı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Av Zamanı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Av Zamanı filmini izleyecek olanların merak ettiği Av Zamanı konusu nedir, Av Zamanı oyuncuları kimler ve Av Zamanı özeti gibi konuları inceliyoruz.

AV ZAMANI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? AV ZAMANI FİLMİ OYUNCULARI VE KONUSU

Av Zamanı (Hunting Season), 2025 yapımı ABD filmi olarak aksiyon ve gerilim türüyle öne çıkıyor. Başrolünde Mel Gibson’ın yer aldığı yapım, şehirden uzak ve sakin bir hayat süren baba-kızın, gizemli bir kadının ortaya çıkmasıyla kendilerini tehlikeli bir olaylar zincirinin içinde bulmasını konu alıyor. Yönetmenliğini RJ Collins’in yaptığı filmin senaryosunu Adam Hampton kaleme aldı.

AV ZAMANI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Av Zamanı filminin çekimleri ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde gerçekleştirildi. Filmin hikâyesinde ise şehirden uzak, ormanlık ve izole bölgeler ön plana çıkıyor. Yapımın doğayla iç içe atmosferi, filmin gerilim unsurlarını destekleyen önemli detaylar arasında yer alıyor.

AV ZAMANI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Av Zamanı filminin çekimleri 28 Ekim 2024 ile 6 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Film, çekimlerin tamamlanmasının ardından 2025 yılında izleyiciyle buluştu. Yapımın ABD vizyon tarihi ise 5 Aralık 2025 olarak belirlendi.

AV ZAMANI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Av Zamanı filminin oyuncu kadrosunda tanınmış isimler yer alıyor. Filmin başlıca oyuncuları şöyle:

• Mel Gibson – Bowdrie

• Sofia Hublitz – Tag

• Shelley Hennig – January

• Jordi Mollà – Alejandro

• James DuMont – Brake

• A.J. Buckley – Davenport

• Oliver Trevena – Irish

• Jaylen Moore – Koontz

• Scarlet Rose Stallone – Lizzie

Filmin başrolündeki Mel Gibson, kızı Tag ile birlikte şehirden uzak bir yaşam süren Bowdrie karakterini canlandırıyor.

AV ZAMANI FİLMİ KONUSU NE?

Av Zamanı, kızı Tag ile birlikte gözlerden uzak bir yaşam süren Bowdrie isimli adamın hikâyesini anlatıyor. Doğayla iç içe sakin bir hayat yaşayan baba ve kızının düzeni, nehir kenarında yaralı ve gizemli bir kadın bulmalarıyla değişiyor.

January isimli kadını kurtaran Bowdrie ve Tag, kısa süre sonra onun peşinde olan tehlikeli kişilerle karşı karşıya kalıyor. Bir uyuşturucu baronunun January’nin peşine düşmesiyle birlikte baba ve kız, kendilerini ölümcül bir mücadelenin içinde buluyor.

Film, hayatta kalma mücadelesinin yanı sıra aile, güven, suç, intikam ve tehlikeden kaçış temalarını aksiyon ve gerilim unsurlarıyla bir araya getiriyor.

AV ZAMANI FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Av Zamanı filminin yönetmen koltuğunda RJ Collins oturuyor. Filmin senaryosu ise Adam Hampton tarafından kaleme alındı. Yapımın başrolünde ise Hollywood'un deneyimli oyuncularından Mel Gibson bulunuyor.

AV ZAMANI FİLMİ HAKKINDA KISA BİLGİLER

Film adı: Hunting Season (Av Zamanı)

Yapım yılı: 2025

Çekim tarihi: 28 Ekim - 6 Kasım 2024

Çekim yeri: Atlanta, Georgia, ABD

Yönetmen: RJ Collins

Senarist: Adam Hampton

Başrol: Mel Gibson

Tür: Aksiyon, gerilim, dram

Dil: İngilizce