AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ (AKSİS) 2026 AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( Auzef ) 2026-2027 güz yarıyılı vize sınavları için hazırlıklar sürerken öğrencilerin gündeminde sınav giriş belgeleri yer alıyor. 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak ara sınavlara katılacak adaylar, sınav merkezi ve salon bilgilerini öğrenmek için AKSİS duyurularını takip ediyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman erişime açılacak? Sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

AUZEF 2026-2027 güz dönemi vize sınavı giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığına ilişkin güncel durum, İstanbul Üniversitesi tarafından yapılacak resmi duyurular üzerinden takip ediliyor.

Sınav giriş belgeleri erişime açıldığında öğrenciler, sınava girecekleri merkez, bina ve salon bilgilerine AKSİS sistemi üzerinden ulaşabilecek. Belge yayımlandığında adayların sınav öncesinde bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AUZEF sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden 3 ila 7 gün önce erişime açılıyor. Bu doğrultuda 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek güz dönemi ara sınavları için belgelerin sınav haftasında yayımlanması bekleniyor.

Kesin yayın tarihi için İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ (AKSİS) NEREDEN, NASIL ALINIR?

AUZEF sınav giriş belgeleri, İstanbul Üniversitesi'nin AKSİS sistemi üzerinden alınabilecek. Öğrenciler, kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav bilgilerine ulaşabilecek.

Sınav giriş belgesine ulaşmak için:

AKSİS resmi internet sitesine giriş yapın.

Kullanıcı adı ve şifrenizle hesabınızı açın.

Sınav işlemleri ve sınav giriş belgesi ekranını kontrol edin.

Yayımlanan belgeyi görüntüleyerek indirebilir ve çıktısını alabilirsiniz.

Öğrenciler ayrıca AUZEF Mobil uygulaması üzerinden de sınav duyurularını ve ilgili bilgileri takip edebilir.

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları, 14-15 Kasım 2026 Cumartesi ve Pazar günlerinde gerçekleştirilecek.

Daha önce 7-8 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan vize sınavları, yapılan takvim değişikliğiyle bir hafta sonraya ertelenmişti. Öğrencilerin sınav öncesinde AKSİS üzerinden giriş belgelerini ve sınav merkezi bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.