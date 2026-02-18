İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( Auzef ) öğrencileri için 2026 bahar dönemi kayıt yenileme süreci resmen başladı. Her dönemde olduğu gibi, Auzef'de derslere kesintisiz devam edebilmek için kayıt yenileme işlemlerini zamanında yapmak büyük önem taşıyor. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zaman? 2026 AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Detaylar...

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2026?

2026 bahar dönemi için AUZEF kayıt yenileme tarihleri, İstanbul Üniversitesi'nin resmi akademik takvimine göre belirlenmiştir. Öğrenciler, bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerini 16 Şubat 2026 – 1 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilirler.

AUZEF DERS SEÇİM VE EKLE-SİL TARİHLERİ

Ders Seçim İşlemleri: 16 Şubat – 1 Mart 2026

Ders Ekle-Sil İşlemleri: 2 Mart – 8 Mart 2026

Üstten Ders Alma İşlemleri: 2 Mart – 8 Mart 2026

Bu tarihler öğrencilerin ders planlamalarını ve ek ders taleplerini organize edebilmeleri için önemlidir. Kayıt yenileme işlemlerini zamanında gerçekleştirmek, dönem içerisinde derslerde sorun yaşamamak için kritik öneme sahiptir.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri oldukça basit ve adım adım takip edilebilir. İşte detaylar:

AKSİS Otomasyon Sistemine Giriş:

Kayıt yenileme işlemi için öncelikle AKSİS sistemine kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmanız gerekir.

Referans Numarası Alma:

Kayıt yenileme için gerekli olan dönem ücretini ödeyebilmek adına referans numarası alınmalıdır. Bunun için "OBS" > "Harç Bilgileri" kısmına girerek, ödeme tutarınızı ve referans numaranızı öğrenebilirsiniz.

Ödeme İşlemleri :

Ödemenizi, referans numaranız ile Halkbank şubeleri veya ATM'lerinden gerçekleştirebilirsiniz. Alternatif olarak, AKSİS üzerinden online ödeme seçeneği de mevcuttur.

Ödeme Kontrolü:

Referans numarası olmadan banka işlemi yapılamayacağından, ödeme sırasında referans numaranızın doğruluğunu mutlaka kontrol edin.

AUZEF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AUZEF kayıt yenileme ücretleri öğrencinin kayıtlı olduğu programa ve öğrenim süresine göre değişkenlik göstermektedir. 2026 bahar dönemi için genel bilgiler:

Dönemlik Öğrenim Ücreti: Referans numarası ile öğrenim ücreti ödenir.

Ek Katkı Payı: Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler için dönemlik 199,5 TL katkı payı eklenir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler: Ücret ve katkı payları, Cumhurbaşkanı Kararı ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda belirlenir.

Bu ücretler ödendikten sonra kayıt yenileme işleminiz tamamlanmış olur ve dönem boyunca derslerinize katılabilirsiniz.