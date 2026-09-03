ATV CANLI İZLE: 3 Eylül Müge Anlı canlı nereden izlenir? Müge Anlı başladı mı, saat kaçta başlıyor?
ATV’nin gündüz kuşağında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümüyle ekran başına geçmek isteyenlerin araştırdığı programlar arasında bulunuyor. Özellikle “Müge Anlı başladı mı?”, “Müge Anlı saat kaçta?” ve “Müge Anlı canlı izle” şeklindeki aramalarla programın yayın saati ve canlı yayın bilgileri öğrenilmeye çalışılıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert saat kaçta başlıyor, ATV canlı yayın nasıl izlenir?
Günün ilk saatlerinden itibaren Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni bölümünü izlemek isteyenler, programın yayın saatini kontrol ediyor. ATV ekranlarında hafta içi yayınlanan programın günün dosyalarında hangi gelişmelerin yaşanacağı da izleyiciler tarafından takip ediliyor. Müge Anlı başladı mı, bugün saat kaçta ekranda ve canlı yayın nereden izlenir? İşte programın yayın bilgileri...
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ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 - Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - atv Gün Ortası
- 14:00 - Altı Üstü İstanbul
- 16:00 - Esra Erol'da
- 19:00 - atv Ana Haber
- 20:00 - Var Mısın Yok Musun
- 23:40 - Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 00:40 - Altı Üstü İstanbul – 12. Bölüm
- 03:20 - Aldatmak
- 05:30 - Bir Gece Masalı