Atletico Madrid nerenin hangi ülkenin takımı, Atletico Madrid hangi ligde oynuyor? Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi kupası var mı?

Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ederken gözler İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'e çevrildi. Futbolseverlerin arama motorlarında sıklıkla araştırdığı Atletico Madrid nerenin hangi ülkenin takımı ve hangi ligde mücadele ediyor soruları, kulübün zengin tarihiyle yeniden yanıt buluyor. İspanya'yı en üst seviyede temsil eden Madrid ekibi hakkında en çok merak edilen konulardan biri de müzesindeki eksik parça: Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi kupası var mı? Devler Ligi'nde defalarca final oynamasına rağmen şanssızlığını kırmaya çalışan takımın Avrupa kupalarındaki tüm istatistiklerini ve güncel form durumunu haberimizde bulabilirsiniz.

ATLETICO MADRID NERENİN VE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Atletico Madrid, Avrupa'nın güneybatısında yer alan İspanya'nın takımıdır. Kulüp, İspanya'nın başkenti olan Madrid şehrini temsil etmektedir. 26 Nisan 1903 tarihinde Madrid'de yaşayan üç Basklı öğrenci tarafından, Athletic Bilbao kulübünün bir şubesi olarak kurulmuş, ancak zamanla tamamen bağımsız bir yapıya bürünerek şehrin en büyük markalarından biri haline gelmiştir.

İspanyol futbolunda "Los Colchoneros" (Yatakhane İşçileri) ve "Los Rojiblancos" (Kırmızı-Beyazlılar) takma adlarıyla bilinen kulüp, Madrid şehrinin işçi sınıfı ve yerel halkıyla özdeşleşmiş bir kimliğe sahiptir. Bu yönüyle, şehrin diğer dev ekibi ve küresel bir marka olan Real Madrid ile büyük bir sınıfsal ve kültürel rekabet içerisindedir.

ATLETICO MADRID HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Atletico Madrid, İspanya'nın en üst düzey profesyonel futbol ligi olan La Liga'da (Primera División) mücadele etmektedir. La Liga, İngiltere Premier Lig ile birlikte dünyanın en kaliteli ve en çok izlenen iki liginden biri olarak kabul edilir. Atletico Madrid, bu ligde Real Madrid ve FC Barcelona ile birlikte "üç büyükler"den biri olarak kabul edilir ve her sezon şampiyonluk yarışının en güçlü adayları arasında yer alır.

Kurulduğu günden bu yana İspanya futbolunun zirvesinde yer alan kulüp, sadece yerel ligde değil, aynı zamanda her yıl UEFA Şampiyonlar Ligi gibi uluslararası organizasyonlarda da İspanya'yı başarıyla temsil etmektedir.

KULÜBÜN EVİ: ESTADIO METROPOLITANO

Atletico Madrid, uzun yıllar boyunca efsanevi Vicente Calderón Stadyumu'nda maçlarını oynadıktan sonra 2017 yılında yeni evine taşındı. Kulüp şu an maçlarını Madrid'de bulunan, modern mimarisi ve muazzam atmosferiyle dikkat çeken Estadio Metropolitano'da (sponsorluk adıyla Riyadh Air Metropolitano) oynamaktadır. Yaklaşık 70.000 kişilik kapasiteye sahip olan bu stadyum, Avrupa'nın en modern futbol arenalarından biri olarak kabul edilir ve 2019 yılında Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapmıştır.

DIEGO SIMEONE DÖNEMİ VE KULÜBÜN KARAKTERİ

Atletico Madrid denilince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Arjantinli teknik adam Diego Simeone'dir. 2011 yılından bu yana takımın başında olan Simeone, kulübe "savaşçı" bir kimlik kazandırmıştır. "Cholismo" olarak adlandırılan bu felsefe; katı savunma disiplini, yüksek fiziksel kondisyon ve asla pes etmeyen bir takım ruhu üzerine kuruludur. Bu oyun anlayışı sayesinde Atletico Madrid, bütçe olarak kendisinden çok daha büyük olan takımlara karşı büyük zaferler kazanmış ve Avrupa futbolunun en korkulan rakiplerinden biri haline gelmiştir.

ATLETICO MADRID'İN BAŞARILARI VE KAZANDIĞI KUPALAR

İspanyol devinin müzesi, hem ulusal hem de uluslararası alanda kazanılmış onlarca kupayla doludur. İşte Atletico Madrid'in tarihindeki en önemli başarılar:

La Liga Şampiyonlukları: İspanya liginde 10'un üzerinde şampiyonluğu bulunmaktadır (En son 2020-21 sezonu).

İspanya Kral Kupası (Copa del Rey): 10 kez bu kupayı müzesine götürmüştür.

UEFA Avrupa Ligi: 3 kez bu kupayı kazanarak Avrupa'nın bu seviyedeki en başarılı takımlarından biri olmuştur (2010, 2012, 2018).

UEFA Süper Kupası: 3 kez kazanılmıştır.

Şampiyonlar Ligi Finalleri: Kulüp 3 kez final oynamasına rağmen bu kupayı henüz müzesine götürememiştir, ancak her yıl kupanın en doğal favorileri arasında yer alır.

TÜRK FUTBOLUYLA OLAN BAĞI: ARDA TURAN VE EMRE BELÖZOĞLU

Türk futbolseverler için Atletico Madrid'in yeri her zaman ayrı olmuştur. Milli gururumuz Arda Turan, 2011-2015 yılları arasında bu takımda 10 numaralı formayı giymiş, La Liga şampiyonluğu yaşamış ve takımın efsane isimleri arasına adını yazdırmıştır. Arda'nın yanı sıra Emre Belözoğlu da bir dönem bu kulüpte forma giyerek temsilcilik görevini üstlenmiştir. Bugün ise Galatasaray ile oynanan maçlar ve transfer dedikoduları, Türk taraftarların Atletico Madrid'i yakından takip etmesini sağlamaktadır.

Sonuç olarak Atletico Madrid; İspanya'nın başkenti Madrid'in gururu, La Liga'nın dev markası ve dünya futbolunun en sert, en disiplinli takımlarından biridir. Kırmızı-beyazlı renkleri, ateşli taraftarı ve zengin tarihiyle futbolun zirvesindeki yerini korumaya devam etmektedir.