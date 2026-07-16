Dijital yayıncılık ve medya sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınan Ateş İnce, özellikle Türkiye'de çevrim içi video platformlarının gelişiminde üstlendiği rollerle dikkat çekiyor. Reklam satışından dijital dönüşüme, OTT platformlarından uluslararası dizi dağıtımına kadar farklı alanlarda görev alan İnce, PuhuTV'nin kuruluş sürecindeki çalışmaları ve MADD Entertainment'taki yöneticiliğiyle öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor. Peki, Ateş İnce kimdir, ne iş yapıyor? Ateş İnce kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ATEŞ İNCE KİMDİR?

Ateş İnce, kariyerini medya, reklam ve dijital yayıncılık alanlarında şekillendirmiş üst düzey bir yöneticidir. Eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan İnce, 1987-1991 yılları arasında lisans eğitimi aldı.

Profesyonel iş hayatına pazarlama alanında adım atan Ateş İnce, zaman içerisinde medya sektörünün farklı kademelerinde görev üstlenerek özellikle reklam gelirleri yönetimi ve dijital medya dönüşümü konusunda uzmanlaştı. Kariyeri boyunca hem içerik hem de gelir yönetimi tarafında deneyim kazanan İnce, medya sektöründe yeni iş modelleri geliştirmeye odaklandı.

Girişimci kimliğiyle de tanınan Ateş İnce, dijital yayıncılık alanında hayata geçirilen projelerde önemli sorumluluklar üstlendi. Özellikle Türkiye'deki dijital dizi ve video izleme alışkanlıklarının dönüşümüne yönelik çalışmalarıyla dikkat çekti.

ATEŞ İNCE NE İŞ YAPIYOR?

Ateş İnce, Ağustos 2018'den bu yana MADD Entertainment'ta Managing Director (Genel Müdür) olarak görev yapmaktadır. Ay Yapım ile Med Yapım'ın uluslararası dizi dağıtımı amacıyla kurduğu ortak girişim olan MADD Entertainment'ın yönetimini üstlenen İnce, şirketin küresel pazarlardaki faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

MADD Entertainment, Türk dizilerinin uluslararası dağıtımını gerçekleştiren yapımcı ortaklı bir şirket olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, Ay Yapım ve Med Yapım'ın yapımlarını dünya pazarına ulaştırmayı hedefleyen bir yapı olarak kurulmuştur.

Bunun öncesinde Haziran 2015 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında Doğuş Digital bünyesinde PuhuTV'nin kurucu ekibinde yer aldı ve platformun kurucusu ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Bu süreçte Türkiye'de dijital yayıncılık alanında faaliyet gösteren reklam destekli (AVOD) OTT platformunun oluşturulmasına liderlik eden isimler arasında bulundu.

PuhuTV'nin kuruluş sürecinde içerik lisanslama anlaşmalarının yapılması, platformun iş modelinin oluşturulması ve dijital yayıncılık stratejisinin geliştirilmesi gibi alanlarda görev alan Ateş İnce, platformun kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşmasına katkı sağladı. Platform bünyesinde binlerce saatlik içerik sunulurken, PuhuTV Original yapımları da dijital yayıncılık alanında önemli projeler arasında yer aldı.

Ateş İnce, Doğuş Digital'deki görevinin yanı sıra Ağustos 2003 ile Mayıs 2018 yılları arasında Doğuş Yayın Grubu'nda Chief Revenue Officer olarak çalıştı. Yaklaşık 15 yıl boyunca reklam gelirleri yönetiminden sorumlu olan İnce, televizyon, gazete, radyo ve dijital mecralarda reklam satış ekiplerinin yönetimini üstlendi. Geleneksel reklamcılığın yanı sıra dijital reklam, içerik pazarlaması ve yeni gelir modelleri geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

Kariyerinin önceki dönemlerinde Temmuz 2000 ile Ağustos 2003 yılları arasında Sabah Gazetesi'nde Reklam Satış Direktörü olarak görev yaptı. Daha önce ise Temmuz 1996-Haziran 2000 döneminde Boronkay bünyesinde pazarlama müdürlüğü görevini üstlendi.

Ateş İnce'nin öne çıkan projeleri arasında, Türkiye'de Türk dizilerine odaklanan ilk reklam destekli OTT platformlarından biri olarak geliştirilen PuhuTV projesi ile içerik pazarlaması odaklı Doğuş360 projesi bulunmaktadır.

Medya sektörünün dijital dönüşümüne odaklanan kariyeri boyunca Ateş İnce, içerik yönetimi, reklam gelirleri, dijital platform geliştirme ve uluslararası içerik dağıtımı alanlarında üst düzey yöneticilik görevleri üstlenmeye devam etmektedir.