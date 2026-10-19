Atatürk'ün kız kardeşinin adı nedir? Makbule Atadan çocuğu var mı, soyu devam ediyor mu?

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Atatürk'ün kız kardeşinin adı Mustafa Kemal Atatürk'ün aile hayatı ve yakınları, tarih araştırmalarında merak edilen konular arasında yer alıyor. Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan'ın yaşamı, evlilikleri ve ailesine ilişkin bilgiler de bu kapsamda araştırılıyor. Peki, Atatürk'ün kız kardeşinin adı nedir? Makbule Atadan'ın çocuğu var mı, soyu devam ediyor mu? Detaylar...

ATATÜRK'ÜN KIZ KARDEŞİNİN ADI NEDİR?

Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşinin adı Makbule Atadan'dır. 1885 yılında Selanik'te dünyaya gelen Makbule Hanım, Zübeyde Hanım ile Ali Rıza Efendi'nin kızıdır. Ailenin beşinci çocuğu olarak doğan Makbule Hanım, ağabeyi Mustafa Kemal ve küçük yaşta hayatını kaybeden kız kardeşi Naciye ile büyüdü.

Babası Ali Rıza Efendi'nin ölümünün ardından annesi Zübeyde Hanım tarafından büyütülen Makbule Hanım, yaşamının farklı dönemlerinde Selanik, İstanbul ve Ankara'da bulundu. Ağabeyi Mustafa Kemal'in Millî Mücadele sürecine ve Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına uzanan yaşamına yakından tanıklık etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde de ağabeyinin yanında bulunan Makbule Hanım, çeşitli davet ve törenlerde yer aldı. Atatürk'ün 1938'deki vefatının ardından yaşamını daha çok İstanbul'da sürdürdü.

Makbule Atadan, ağabeyiyle ilgili anılarını kaleme alarak yayımladı. Büyük Kardeşim Atatürk ve Ağabeyim Mustafa Kemal adlı eserleri 1952 yılında yayımlandı. Makbule Hanım, 18 Ocak 1956'da Ankara'da 71 yaşında hayatını kaybetti ve Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

MAKBULE ATADAN ÇOCUĞU VAR MI, SOYU DEVAM EDİYOR MU?

Makbule Atadan, yaşamı boyunca iki evlilik yaptı. İlk evliliğini Selanik'te Lütfü Bey ile gerçekleştirdi. Daha sonra İstanbul'da Mustafa Mecdi Bey (Boysan) ile evlendi. Bu evliliklerin kesin tarihleri hakkında verilen bilgilerde ayrıntı bulunmuyor. Makbule Hanım, 1946 yılında Mustafa Mecdi Bey'den boşandı.

Makbule Atadan'ın biyografisinde biyolojik çocuğu olduğuna ilişkin bir bilgi yer almıyor. Bununla birlikte, 1954 yılında dört kişiyi evlat edindiği aktarılıyor. Bu kişiler, Abdürrahim Tuncak'ın eşi Mualla Tuncak, kamuoyunda “Sığırtmaç Mustafa” olarak tanınan Mustafa Demir, Fikret Avcı ve Zeynelabidin adlı kişidir.

Dolayısıyla Makbule Atadan'ın çocukları ve soyunun devam edip etmediği konusunda biyolojik çocukları ile evlat edindiği kişiler arasında ayrım yapmak gerekiyor. Verilen biyografik bilgiler, Makbule Hanım'ın biyolojik çocuğu bulunduğunu ortaya koymuyor. Evlat edindiği kişilerin varlığı ise aile yaşamına ilişkin kayıtlarda yer alıyor.

Makbule Atadan, 18 Ocak 1956 tarihinde Ankara'da hayatını kaybetti. Cenaze töreninin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.? Makbule Atadan çouğu var mı, soyu devam ediyor mu?