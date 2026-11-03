Atakan Karazor Türk mü, Alman mı, Atakan Karazor aslen nereli?

Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, defansif orta sahadaki disiplini ve liderliğiyle dikkat çekiyor. 13 Ekim 1996 doğumlu futbolcunun ailesi Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'ne dayanıyor. Karazor'un "Türk mü, Alman mı?" sorusunun yanıtı ise net: Almanya doğumlu ve çift vatandaşlığa sahip bir Türk asıllı futbolcu.

ATAKAN KARAZOR KİMDİR?

Atakan Karazor, 13 Ekim 1996'da Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Essen kentinde dünyaya geldi ve bugün 30 yaşında. Boyu 1,91 metre olan oyuncu, ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapıyor. Futbola Schwarz-Weiß Essen altyapısında başladı, ardından VfL Bochum altyapısına geçti. 2019'da Stuttgart'a transfer olan Karazor, 2024'te takımın kaptanlığına getirildi.

ATAKAN KARAZOR TÜRK MÜ, ALMAN MI?

Karazor, Almanya'da doğup büyüdü ve futbol eğitimini de burada aldı. Hem Alman hem Türk vatandaşlığına sahip. Yani Almanya doğumlu, Türk kökenli bir futbolcu. Kimliğinde her iki kültürün etkisi bulunuyor.

ATAKAN KARAZOR ASLEN NERELİ?

Karazor'un ailesi Türkiye kökenli. Aileyle ilgili bilgiler kaynaklara göre değişiyor. Bazı haberlerde ailenin aslen Zonguldaklı olduğu yazılırken, bazılarında Konya ya da Karaman kökenli olduğu belirtiliyor. Ortak nokta ise ailenin İç Anadolu Bölgesi'ne dayandığına dair anlatımlar. Oyuncunun ailesinin memleketiyle ilgili kesin bilgi için futbolcunun kendi açıklamalarına bakmak gerekiyor.

ATAKAN KARAZOR MİLLİ TAKIM TERCİHİ

Karazor, 2024'te Türkiye A Milli Takımı adına forma giymeyi tercih etti. Bu karar Türk futbol kamuoyunda ilgiyle karşılandı. Milli takımla ilgili süreçte bazı haberlerde farklı bilgiler yer alıyor, bu nedenle oyuncunun güncel milli takım durumunu Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamalarından takip etmek doğru olur.

ATAKAN KARAZOR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Atakan Karazor, Bundesliga ekibi Stuttgart'ta forma giyiyor ve takımın kaptanlığını üstleniyor. Galatasaray karşısındaki Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Stuttgart'ın orta saha organizasyonundaki en önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor.