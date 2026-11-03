Atakan Karazor tecavüz davası olayı nedir, Atakan Karazor beraat etti mi?

Atakan Karazor hakkındaki davanın sonucu, futbolun yanı sıra hukuk gündeminde de merak konusu. Futbolcu, olay sonrası yaklaşık dört hafta tutuklu kaldı, ardından 50 bin euro kefaletle serbest bırakıldı. Masumiyet karinesi gereği Karazor hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmadığı sürece "suçlu" ya da "beraat etti" denilemiyor. Dosyanın güncel durumu için resmi yargı açıklamaları esas alınmalı.

ATAKAN KARAZOR TECAVÜZ DAVASI OLAYI NEDİR?

Haziran 2022'de tatil için İspanya'nın İbiza adasında bulunan Karazor ve arkadaşı Jaskaran T.D., bir gece kulübünde tanıştıkları 18 yaşındaki bir kadının şikâyeti üzerine gözaltına alındı. İddiaya göre olay, gece kulübünden sonra gidilen bir villada yaşandı. Karazor ve arkadaşı suçlamaları reddetti ve cinsel birlikteliğin karşılıklı istekle gerçekleştiğini söyledi.

ATAKAN KARAZOR KAÇ GÜN TUTUKLU KALDI?

Karazor, gözaltının ardından yaklaşık dört hafta tutuklu kaldı. Mahkeme, 50 bin euro kefalet ödenmesi şartıyla futbolcunun serbest bırakılmasına karar verdi. Haberlere göre serbest bırakma koşulları arasında, iddia sahibi kadınla iletişim kurmama ve mahkemeye düzenli görünme yükümlülüğü de yer aldı. Serbest kalan Karazor, Almanya'ya döndü ve kulübü Stuttgart'ın onayıyla antrenmanlara yeniden başladı.

ATAKAN KARAZOR BERAAT ETTİ Mİ?

Yaptığımız taramada, davanın beraat kararıyla sonuçlandığını doğrulayan resmi bir kaynağa rastlanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, 2024'te yaptığı açıklamada oyuncunun masum olduğuna inandıklarını ve davanın yakın zamanda beraatla sonuçlanacağını umduklarını söylemişti. Ancak bu, bir mahkeme kararı değil, bir görüş açıklaması. Bazı haberlerde davanın taraflar arasında uzlaşmayla sona erdiği öne sürülse de bu iddia resmi yargı kayıtlarıyla teyit edilmedi. Karazor hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı da bulunmuyor.

ATAKAN KARAZOR'UN MİLLİ TAKIM ÇAĞRISI NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Karazor, 2024'te Türkiye A Milli Takımı'na ilk kez çağrıldığında, devam eden dava nedeniyle sosyal medyada tepki gördü. TFF, masumiyet karinesine vurgu yaptı. Bazı haberlere göre oyuncu, tepkilerin ardından Karadağ maçı kadrosuna alınmadı.

ATAKAN KARAZOR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Karazor, Bundesliga ekibi Stuttgart'ta forma giyiyor ve takımın kaptanlığını üstleniyor. Galatasaray karşısındaki Şampiyonlar Ligi maçında da Stuttgart'ın orta saha organizasyonundaki önemli isimlerden biri olarak gösteriliyor.