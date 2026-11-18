Asuman Erdoğan, AK Parti Ankara Milletvekili. 1980 yılında Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğan Erdoğan, aslen Çorumlu. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olan Erdoğan, uzun yıllar İngilizce öğretmeni olarak çalıştı. 2018'de 27. Dönem'de AK Parti'den Ankara milletvekili seçilerek Meclis'e giren Erdoğan, 2023 seçimlerinde de yeniden milletvekili seçildi. Asuman Erdoğan, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ile evli ve beş çocuk annesi. Fon soruşturmasına ilişkin haberlerde Asuman Erdoğan'ın adı yalnızca Fatih Erdoğan'ın eşi olarak geçiyor. Erdoğan hakkında herhangi bir soruşturma ya da tedbir kararı bulunduğuna dair bir bilgi yok. İşte Asuman Erdoğan'ın hayatı, siyasi kariyeri ve gündeme gelme nedenine ilişkin tüm detaylar.

ASUMAN ERDOĞAN KİMDİR?

Asuman Erdoğan, 1980 yılında Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamlayan Erdoğan, Hasanoğlan Anadolu Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünü kazanan Erdoğan, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde eğitim aldı. Özel kurumlarda ve İzmit ile Ankara Sincan'daki devlet okullarında İngilizce öğretmeni olarak çalıştı.

ASUMAN ERDOĞAN HANGİ PARTİLİ?

Asuman Erdoğan, AK Parti'li bir siyasetçi. Erdoğan, 2008 yılında AK Parti Gençlik Kolları'nda siyasete başladı. Daha sonra parti genel merkezinde sivil toplum ve halkla ilişkiler ile dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı birimlerinde görev aldı.

ASUMAN ERDOĞAN MİLLETVEKİLİ Mİ?

Evet, Asuman Erdoğan AK Parti Ankara Milletvekili. Erdoğan, Haziran 2018'deki 27. Dönem milletvekili seçimlerinde Meclis'e girdi ve Mayıs 2023'teki 28. Dönem seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. Erdoğan, TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi olarak görev yapıyor.

ASUMAN ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1980 doğumlu olan Asuman Erdoğan 46 yaşında. Ankara'da doğan Erdoğan, aslen Çorumlu.

ASUMAN ERDOĞAN'IN EŞİ KİM?

Asuman Erdoğan, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ile evli. Çiftin beş çocuğu bulunuyor.

ASUMAN ERDOĞAN NEDEN GÜNDEMDE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında 27 Ekim 2026'da Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ile holdingin iki yöneticisinin mal varlıklarına tedbir kararı verildi. Tedbir kararı ertesi gün kaldırıldı. Bu gelişmelerin ardından Fatih Erdoğan'ın eşi olan Asuman Erdoğan'ın adı da gündeme geldi. Haberlerde Asuman Erdoğan'ın şüpheli olduğuna ya da hakkında bir tedbir uygulandığına dair bir bilgi yer almıyor. Soruşturmadaki iddialar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil.