Aston Villa Viking maçı hangi kanalda, Aston Villa vs Viking nereden CANLI izlenir?

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Aston Villa – Viking maçı yarın, 21 Ekim 2026 Çarşamba akşamı Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de tabii Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. İşte Aston Villa – Viking maçının tarihi, saati, stadı ve yayın bilgileri.

ASTON VİLLA VİKİNG MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa ile Viking arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Türkiye’de tabii Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç, TRT 1 ekranlarında yer almayacak.

ASTON VİLLA VİKİNG MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 3 kanalına ulaşabilecek. Tabii Spor 3’ün Digiturk, D-Smart, Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor; bu nedenle maç yalnızca internet üzerinden takip edilebilecek. Telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulaması veya internet sitesi aracılığıyla yayına erişmek mümkün. Yayın bağlantısında ya da akışında değişiklik olması halinde güncel bilgi için resmi yayıncının takip edilmesi öneriliyor.

ASTON VİLLA VİKİNG MAÇI HANGİ GÜN?

Aston Villa ile Viking, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü, yani yarın karşı karşıya gelecek. Mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında oynanacak.

ASTON VİLLA VİKİNG MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için futbolseverlerin karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesinde fayda var.

ASTON VİLLA VİKİNG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Belçika’nın Brugge kentinde bulunan Jan Breydel Stadyumu’nda oynanacak.

AYNI AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Şampiyonlar Ligi’nde Çarşamba akşamı yoğun bir program futbolseverleri bekliyor. Saat 19.45’te Galatasaray, Fransa’da Lille ile karşılaşacak; bu mücadele TRT 1’den şifresiz yayınlanacak. Aynı saatte İtalya’da Como, Manchester United’ı ağırlayacak; bu karşılaşma ise tabii Spor’dan izlenebilecek. Gecenin geç saatlerinde ise Aston Villa – Viking maçı futbolseverlerle buluşacak.

Bir not: Kaynakta Aston Villa’nın ev sahibi olduğu bu maçın Brugge’deki Jan Breydel Stadyumu’nda oynanacağı yazıyor. Aston Villa normalde iç saha maçlarını Birmingham’daki Villa Park’ta oynuyor; bu bilgi veri hatası olabilir, yayınlamadan önce kontrol etmeni öneririm.