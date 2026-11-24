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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Aston Villa'nın hangi ülkenin takımı olduğu ve hangi ligde mücadele ettiği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Aston Villa hangi ülkenin, nerenin takımı? Aston Villa hangi ligde? Detaylar...

ASTON VILLA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Aston Villa, İngiltere'nin Birmingham kentinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. Kulübün merkezi Birmingham'da bulunurken iç saha karşılaşmalarını Villa Park Stadı'nda oynuyor. İngiliz futbolunu temsil eden ekip, Avrupa kupalarında da mücadele ediyor.

ASTON VILLA HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Aston Villa, İngiltere'nin en üst düzey futbol organizasyonu olan Premier Lig'de mücadele ediyor. 2026-2027 sezonunda da Premier Lig'de yer alan kulüp, Avrupa kupalarında ise Uefa Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteriyor.

ASTON VILLA NE ZAMAN KURULDU?

Aston Villa, 1874 yılında kuruldu. Kulübün resmi tarihçesine göre kuruluş fikri, Birmingham'daki Villa Aston Wesleyan Chapel bünyesinde bulunan dört kişinin bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Aston Villa, 1888 yılında kurulan Football League'in de ilk üyeleri arasında yer aldı.

ASTON VILLA'NIN STADI NEREDE?

Aston Villa, iç saha maçlarını İngiltere'nin Birmingham kentinde bulunan Villa Park Stadı'nda oynuyor. Kulüp, 1897 yılından bu yana bu stadı kullanıyor. 2026-2027 sezonunda yenileme çalışmaları nedeniyle stadın kapasitesi 36 bin 887 olarak açıklandı.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında 24 Kasım 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Aston Villa, İngiltere'nin Birmingham kentini temsil eden ve Premier Lig'de mücadele eden köklü futbol kulüplerinden biri olarak Galatasaray karşısında sahaya çıkacak.