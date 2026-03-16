Aslıhan Gürbüz kimdir? Aslıhan Gürbüz kaç yaşında, nereli?

Televizyon ve sinema dünyasında dikkat çeken performanslarıyla öne çıkan Aslıhan Gürbüz, kariyerine genç yaşta başladı ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. İzleyiciler, hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla ilgili merak ettiklerini araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 doğumlu Türk oyuncudur. Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden birincilikle mezun olmuş, televizyon, sinema ve tiyatro alanlarında birçok projede rol almıştır. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisiyle ünlendi. Ayrıca Yahşi Cazibe, Zeytin Tepesi, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Ufak Tefek Cinayetler, Masumlar Apartmanı ve Kral Kaybederse gibi dizilerde başrol ve yardımcı rollerde yer almıştır.

ASLIHAN GÜRBÜZ KAÇ YAŞINDA?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 doğumlu olduğu için 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

ASLIHAN GÜRBÜZ NERELİ?

Aslıhan Gürbüz, İstanbul doğumludur. Ancak 5,5 yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'dan İnegöl'e taşınmıştır ve ilk, orta ile lise eğitimini burada tamamlamıştır.

ASLIHAN GÜRBÜZ'ÜN KARİYERİ

Aslıhan Gürbüz'ün kariyeri televizyon, sinema ve tiyatro alanlarını kapsar:

Televizyon: Bir Bulut Olsam, Yahşi Cazibe, Zeytin Tepesi, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Ufak Tefek Cinayetler, Masumlar Apartmanı, Kral Kaybederse gibi yapımlarda başrol veya yardımcı roller oynamıştır.

Sinema: Kanal-İ-Zasyon, Labirent, Kor, Bana Karanlığını Anlat, Mukadderat gibi filmlerde rol almıştır.

Tiyatro: Zorla Güzellik ve Müfettişler gibi oyunlarda sahne almıştır.

Reklam: Şenpiliç ve Dove gibi markaların reklamlarında yer almıştır.