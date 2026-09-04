ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 4 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Kazan

Saray Mahallesi Çaniçi Caddesi'nde bulunan 700'lük ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle 4 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 19.00 arasında plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Ekipler arızayı en kısa sürede giderebilmek için sahada aralıksız çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintiden Kahramankazan Saray Mahallesi Çaniçi Caddesi, Atom Caddesi, Dağyaka Caddesi, 688. Cadde, Gimat Caddesi, 115. Cadde ile bu caddelere bağlı diğer cadde ve sokaklar etkilenmektedir.

Gölbaşı

Kızılcaşar Mahallesi 1148. Sokak üzerindeki 100'lük içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 4 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00 ile 19.00 arasında su kesintisi yaşanmaktadır. Bu süre boyunca Kızılcaşar ve Hacılar mahallelerinin bir kısmına su verilemeyecektir. Ekipler arızayı en kısa sürede giderebilmek için sahada çalışmalarını sürdürmektedir.

Bala

Afşar Mahallesi'nde bulunan basınç kırıcı odasında yapılacak çalışma nedeniyle 4 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 19.30 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Bala Afşar Mahallesi etkilenecektir.

Polatlı

Şentepe Mahallesi Akasya Caddesi üzerindeki içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen Ø110 PVC boru arızası nedeniyle 4 Eylül 2026 tarihinde saat 15.20 ile 18.00 arasında su kesintisi yaşanmaktadır. Ekipler arızayı en kısa sürede giderebilmek için sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintiden Şentepe Mahallesi'nin bir kısmı etkilenmektedir.