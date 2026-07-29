ASKİ Ankara su kesintisi! 29-30 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 29 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

YENİMAHALLE

Susuz Mahallesi’nde gerçekleştirilen 600 milimetre çapındaki içme suyu hattı deplase çalışması nedeniyle 28 Temmuz 2026 saat 23.55 ile 29 Temmuz 2026 saat 18.00 arasında planlı su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Susuz Mahallesi ile Ata Mahallesi’nin bir bölümü etkilenmektedir.

Karacakaya Mahallesi 2700. Cadde’de meydana gelen 100 milimetre çapındaki boru arızası nedeniyle 29 Temmuz 2026 saat 14.20 ile 18.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Karacakaya Mahallesi’ndeki Mebuskent Sitesi etkilenmektedir.

KAZAN

Yenimahalle ilçesine bağlı Susuz Mahallesi’nde imalatı tamamlanan deplase hattının 600 milimetre çapındaki duktil boru bağlantı çalışmaları nedeniyle 28 Temmuz 2026 saat 23.55 ile 29 Temmuz 2026 saat 18.00 arasında planlı su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Saray Mahallesi, Saray Keresteciler Sanayi Sitesi, Saraykent Sanayi Sitesi’nin bir bölümü, GİMAT Sanayi Sitesi ile bu bölgelere bağlı cadde ve sokaklar etkilenmektedir.

ETİMESGUT

Susuz Mahallesi’nde gerçekleştirilen 600 milimetre çapındaki içme suyu hattı deplase çalışması nedeniyle 28 Temmuz 2026 saat 23.55 ile 29 Temmuz 2026 saat 18.00 arasında planlı su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Göksu, Yavuz Selim ve Şehit Osman Avcı mahallelerinin bazı bölümleri etkilenmektedir.

Yukarı Yurtçu Mahallesi’ndeki Yurtkent Villaları içerisinde bulunan 110 milimetre çapındaki dağıtım şebeke borusunda meydana gelen arıza nedeniyle 29 Temmuz 2026 saat 17.20 ile 21.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Aşağı Yurtçu Mahallesi’nin tamamı, Golfkent Sitesi ve çevresi etkilenmektedir.

ÇANKAYA

Yakupabdal Mahallesi Serpmeler mevkisindeki 110 milimetre çapındaki içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 29 Temmuz 2026 saat 15.20 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Yakupabdal Mahallesi’nin bir bölümü etkilenmektedir.

AYAŞ

Gökler Mahallesi’nde Enerjisa kaynaklı olarak 29 Temmuz 2026 saat 15.45 ile 22.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Gökler Mahallesi etkilenmektedir.

SİNCAN

Mustafa Kemal Mahallesi 159. Sokak’taki 110 milimetre çapındaki şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 29 Temmuz 2026 saat 16.10 ile 21.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak mahallelerinin bazı bölümleri etkilenmektedir.