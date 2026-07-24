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ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 24 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 11.00’de başlayan plansız su kesintisinin saat 23.55’e kadar sürmesi beklenmektedir. Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi 814. Sokak’ta bulunan 160 milimetre çapındaki şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle İlksan TOKİ Konutları’nın tamamına su verilememektedir. Ekiplerin arızayı en kısa sürede gidermek için çalışmaları devam etmektedir.

SİNCAN

24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 16.00’da başlayan plansız su kesintisinin saat 20.00’ye kadar sürmesi beklenmektedir. Fevzi Çakmak Mahallesi 163. Sokak’ta, bir müteahhit firmanın çalışmaları sırasında 110 milimetre çapındaki şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle mahallenin bir bölümüne su verilememektedir. Ekiplerin arızayı en kısa sürede gidermek için çalışmaları devam etmektedir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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