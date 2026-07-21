ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 21 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

POLATLI

Şehitlik Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattındaki 280 milimetrelik PVC borunun üçüncü kişiler tarafından zarar görmesi nedeniyle 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Şehitlik Mahallesi’nin bir bölümü etkilenecektir. Ekipler, arızayı en kısa sürede gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

ÇAMLIDERE

Yediören Terfi İstasyonu’ndaki ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 20.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Yediören Mahallesi Tepe ve Beşevler Küme Evleri, Peçenek Mahallesi Camili ve Orta Küme Evleri ile Yoncatepe Mahallesi etkilenecektir.

ETİMESGUT

Yeni Bağlıca Mahallesi 1795. Sokak’ta bulunan 110 milimetrelik dağıtım şebeke borusunda meydana gelen arıza nedeniyle 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.15 ile 18.00 arasında plansız su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Yeni Bağlıca Mahallesi’nin bir bölümü etkilenecektir.

Ayrıca Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi 2213. Sokak’taki Âşık Veysel Parkı içerisinde bulunan ana içme suyu iletim hattında yapılacak onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 23.59 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Göksu, Şehit Osman Avcı, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent, Şeyh Şamil ve Devlet mahalleleri etkilenecektir.

SİNCAN

Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan 600 milimetre çapındaki şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 23.55 arasında plansız su kesintisi uygulanacaktır. Bazı bölgelerde basınç düşüklüğü de yaşanabilir. Kesintiden Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa ve Fatih mahallelerinin tamamı etkilenecektir.

BALA

Abazlı Mahallesi’nde meydana gelen arıza nedeniyle 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.25 ile 17.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Abazlı Mahallesi etkilenecektir.

MAMAK

Cengizhan Mahallesi’ndeki metro istasyonu inşaatı bölgesinde, Natoyolu Caddesi üzerinde deplasesi tamamlanan 300 milimetrelik düktil içme suyu hattının mevcut şebekeye bağlanması nedeniyle 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 22.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Cengizhan, Ege, General Zeki Doğan ve Mutlu mahallelerinin üst kotları etkilenecektir.

AKYURT

Büğdüz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde bulunan 600 milimetrelik ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 21.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Altınova, Saracalar ve Balıkhisar mahalleleri, Balıkhisar, Büğdüz, Şeyhler, Çınar ve Güzelhisar mahallelerindeki fabrikalar bölgesi ile Timurhan Mahallesi Çankırı Bulvarı etkilenecektir.

GÖLBAŞI

Bahçelievler Mahallesi 79. Cadde üzerinde bulunan 400 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 23.59 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Eymir, Örencik, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik, Kırıklı ve Tepeyurt mahalleleri ile Bahçelievler Mahallesi’nin bir bölümü etkilenecektir.

PURSAKLAR

Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde meydana gelen arıza nedeniyle 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 21.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Altınova, Peçenek, Yıldırım Beyazıt ve Saray Osmangazi mahalleleri ile Altındağ ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi etkilenecektir.

YENİMAHALLE

Turgut Özal Mahallesi 2213. Sokak’taki Âşık Veysel Parkı içerisinde bulunan ana içme suyu iletim hattında yapılacak onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 23.59 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Turgut Özal, Çakırlar, Cumhuriyet, Susuz, Ata ve Yeni Batı mahalleleri ile Dempa Sanayi Sitesi etkilenecektir.

KAHRAMANKAZAN

Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi 2213. Sokak’taki Âşık Veysel Parkı içerisinde bulunan ana içme suyu iletim hattında yapılacak onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 23.59 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Saray Mahallesi’ne bağlı cadde ve sokaklar etkilenecektir.