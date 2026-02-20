ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 20 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

Kesinti Nedeni: Arıza

Arıza Tarihi: 20 Şubat 2026 Saat 12.30

Tamir Tarihi: 20 Şubat 2026 Saat 19.00

Detay: Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi 1778. Sokak içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke borusu arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Feridun Çelik Mahallesi'nin bir kısmı

GÖLBAŞI

Kesinti Nedeni: Arıza

Arıza Tarihi: 20 Şubat 2026 Saat 14.30

Tamir Tarihi: 20 Şubat 2026 Saat 23.00

Detay: Gölbaşı ilçesi Yavrucuk Mahallesi Haymana Yolu Caddesi içerisinde meydana gelen PE 280'lik içme suyu hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Gökçehöyük Mahallesi, Hacımuratlı Mahallesi ve Çatal Armut Sitesi

KEÇİÖREN

Kesinti Nedeni: Arıza

Arıza Tarihi: 20 Şubat 2026 Saat 10.10

Tamir Tarihi: 20 Şubat 2026 Saat 18.00

Detay: Ayvalı Mahallesi 142. Cadde içerisinde Yasmak İnşaat firması tarafından Q 1600'lük su borusu döşeme çalışması yapılmaktadır. Çalışma sırasında Q 200'lük iletim hattı borusu askıya alınmıştır. Oluşabilecek arızaların önüne geçmek amacıyla su kesintisi yapılmaktadır. Bilginize sunarız.

Etkilenen Yerler: Ayvalı Mahallesi'nin alt kotları

BEYPAZARI

Kesinti Nedeni: Arıza

Arıza Tarihi: 20 Şubat 2026 Saat 10.45

Tamir Tarihi: 20 Şubat 2026 Saat 17.00

Detay: Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi Kümeevler Sokak'ta oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Başağaç Mahallesi Kümeevler Sokak ve civarı