ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 2 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Nallıhan

Plansız su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 1 Ocak 2026 saat 16.30, tamir tarihi 2 Ocak 2026 saat 18.25 olarak bildirilmiştir.

Nallıhan ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde su terfi deposu motor arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Sarıkaya Mahallesi etkilenmektedir.

Yenimahalle

Plansız su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilmektedir.

Arıza tarihi 2 Ocak 2026 saat 14.30, tamir tarihi 3 Ocak 2026 saat 02.00'dir.

Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman su kesintileri ve basınç düşüklüğü yaşanmaktadır. Çamlıdere Barajı'nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Etkilenen mahalleler Demetlale, Demetevler, Demetgül, Yeşilevler, Memlik, Yakacık Bağlar Mevkii, Oyuklu Mevkii, Karacakaya, Serhat, Aşağı Yahyalar, Beştepe, İvedik OSB, Anadolu, Karşıyaka, Ergenekon ve Esentepe mahalleleridir.

Polatlı

Plansız su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 2 Ocak 2026 saat 15.15, tamir tarihi 2 Ocak 2026 saat 20.00'dir.

Şehitlik Mahallesi'nin bir bölümünde, Sıtkı Hatipoğlu Caddesi üzerindeki dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle belirtilen saatler arasında su verilemeyecektir.

Şehitlik Mahallesi'nin bir bölümü etkilenmektedir.

Çankaya

Plansız su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilmektedir.

Arıza tarihi 2 Ocak 2026 saat 16.05, tamir tarihi 2 Ocak 2026 saat 19.00'dur.

Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle Çankaya ilçesi genelinde belirtilen saatler arasında basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilir.

Çankaya ilçesinin tamamı etkilenebilir.

Etimesgut

Plansız su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilmektedir.

Arıza tarihi 2 Ocak 2026 saat 16.30, tamir tarihi 3 Ocak 2026 saat 02.00'dir.

Yoğun su kullanımı nedeniyle birçok mahallede geçici basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

Etkilenen mahalleler İstasyon, Alsancak, 30 Ağustos, Kazım Karabekir, Süvari, Piyade, Elvan, Topçu, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent, Şeker, Etiler, Altay, Şehit Osman Avcı, Yeşilova, Devlet, Eryaman, Tunahan, Güzelkent, Yavuz Selim, Şeyh Şamil, Bağlıca, Yeni Bağlıca, Yapracık, Aşağıyurtçu, Yukarıyurtçu, Atayurt, Turkuaz, Fatih Sultan, Orhun, Erler ve Göksu mahalleleridir.

Sincan

Plansız su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilmektedir.

Arıza tarihi 2 Ocak 2026 saat 16.50, tamir tarihi 3 Ocak 2026 saat 03.00'tür.

Yoğun su kullanımı nedeniyle birçok mahallede belirtilen saatler arasında geçici basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

Etkilenen mahalleler Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Fatih, Gazi Osman Paşa, Gökçek, Törekent, Mevlana, Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk, Tandoğan, Ahi Evran, İstasyon, Akşemsettin, Plevne, Saraycık, Ertuğrul Gazi, Yeni Çimşit, Pınarbaşı, Osmanlı ve Malazgirt mahalleleri ile çevresidir.

Ayaş

Plansız su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 2 Ocak 2026 saat 17.00, tamir tarihi 2 Ocak 2026 saat 20.00'dir.

Ayaş ilçesi Hacımemi Mahallesi Karadere Sokak'ta, PVC dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Hacımemi ve Hacıveli mahalleleri etkilenmektedir.

Keçiören

Planlı su kesintisi yaşanacaktır.

Arıza tarihi 2 Ocak 2026 saat 13.00, tamir tarihi 2 Ocak 2026 saat 18.00'dir.

İçme suyu şebeke sisteminde yapılacak manevra çalışmaları nedeniyle belirtilen saatler arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Ovacık, Kanuni ve Atapark mahallelerinin tamamı etkilenmektedir.

Çankaya (Mustafa Kemal ve Söğütözü)

Plansız su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 2 Ocak 2026 saat 12.45, tamir tarihi 2 Ocak 2026 saat 18.00'dir.

Mustafa Kemal Mahallesi 2151. Cadde'de meydana gelen çelik boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Suyun üst kotlara ulaşması saat 19.00'u bulacaktır.

Söğütözü Mahallesi'nin bir kısmı ile Mustafa Kemal Mahallesi'nin üst kotları etkilenmektedir.