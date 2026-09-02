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ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 2 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

HAYMANA

Haymana ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Cezaevi Terfi İstasyonu'nda meydana gelen pompa arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Seyran Mahallesi ve Yenimahalle'de 2 Eylül 2026 tarihinde saat 14.10 ile 22.00 arasında su verilemeyecektir. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

ŞEREFLİKOÇHİSAR

Şereflikoçhisar ilçesi Emek Mahallesi Babacan Sokak'ta bulunan 110 milimetre çapındaki şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Emek Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 Eylül 2026 tarihinde saat 15.15 ile 18.15 arasında su verilemeyecektir. Ekiplerin arızayı en kısa sürede gidermek için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

GÖLBAŞI

Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar Mahallesi 1148. Cadde üzerinde bulunan 100 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Hacılar ve Kızılcaşar mahallelerinin bir kısmında 2 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00 ile 20.00 arasında su verilemeyecektir. Ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

ÇANKAYA

Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi'ndeki PSW-4 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Beytepe Mahallesi'nin tamamı, Ahlatlıbel Mahallesi'nin tamamı ve Alacaatlı Mahallesi'nin üst kotlarında 2 Eylül 2026 tarihinde saat 16.30 ile 19.00 arasında su verilemeyecektir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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