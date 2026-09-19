ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 19 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yenimahalle

Macun Mahallesi Batıbulvarı içerisinde meydana gelen bir arıza nedeniyle 19 Eylül 2026 tarihinde saat 11.15 ile 18.00 arasında Macun mahallesinde plansız su kesintisi yaşanmıştır. Aynı gün Yakacık Mahallesi 3576. Sokak'ta bulunan 100 milimetrelik PVC boruda meydana gelen arıza nedeniyle saat 14.40 ile 19.00 arasında Yakacık Mahallesi ve çevresindeki üst kotlarda su kesintisi uygulanmıştır. Yine aynı gün Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi içerisinde oluşan arıza sebebiyle saat 15.55 ile 21.00 arasında Beştepe Mahallesi ve Söğütözü Caddesi'nde su verilememiştir. Ayrıca 18 Eylül 2026 tarihinde saat 10.10'da İvedikköy Hurdacılar Sitesi 3876. Sokak'ta bulunan 250 milimetrelik duktil boruda meydana gelen arıza, 19 Eylül 2026 saat 19.00'a kadar Hurdacılar Sitesi 3876. Sokak ve civarında su kesintisine yol açmıştır.

Çankaya

Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi içerisindeki 100 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 19 Eylül 2026 tarihinde saat 12.45 ile 19.00 arasında Söğütözü mahallesine su verilememiştir. Bunun yanı sıra Beytepe Mahallesi Kümeevleri içerisindeki 110 milimetrelik içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle aynı gün saat 15.10 ile 19.00 arasında Beytepe köyünün tamamında su kesintisi yaşanmıştır.

Keçiören

Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını güvence altına alacak Ankara Metropol Kent İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi kapsamında bir bağlantı çalışması gerçekleştirilecektir. Bu çalışma nedeniyle 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 01.00 ile 22 Eylül 2026 Salı günü saat 01.00 arasında yirmi dört saat sürecek şekilde su kesintisi yaşanacaktır. Çalışmanın tamamlanmasının ardından sisteme kademeli ve kontrollü biçimde yeniden su verilecektir. Bu kesintiden Şehit Kubilay, Ufuktepe, Uyanış, Yükseltepe, Sancaktepe, 23 Nisan, Bademlik, Esertepe, Ayvalı, Güzelyurt, Kuşcağız, Osmangazi, Yeşiltepe, Yayla, Pınarbaşı, Köşk, Şenyuva, Ovacık, Karakaya, Atapark, Kafkas, Kanuni, Karşıyaka ve Hisar mahalleleri etkilenecektir.

Aynı çalışma kapsamında Yenimahalle ilçesinde de aynı tarih ve saatler arasında yirmi dört saat sürecek bir su kesintisi yaşanacaktır. Bu kesintiden Avcılar, Güventepe, Kaletepe, Barıştepe, Ergenekon, Kayalar, Pamuklar, Burç ve Çiğdemtepe mahalleleri etkilenecektir.