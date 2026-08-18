ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 18 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

Akyurt Atatürk Mahallesi Çiğdem Sokak’ta, müteahhidin bağlantı çalışması sırasında içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintinin 18 Ağustos 2026 saat 23.00’e kadar sürmesi beklenmektedir. Kesintiden Yıldırım Mahallesi ile Atatürk Mahallesi’nin bir kısmı etkilenmektedir.

ÇAMLIDERE

Doğancı Terfi İstasyonu’ndaki derin kuyu sondajında meydana gelen arıza nedeniyle su verilememektedir. Kesintinin 18 Ağustos 2026 saat 21.00’e kadar sürmesi beklenmektedir. Kesintiden Doğancı, Pelitçik ve Buğralar mahalleleri etkilenmektedir.

KEÇİÖREN

Çiçekli Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde çalışma yapan Metehan firmasının 100 mm çapındaki polietilen boruya zarar vermesi nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintinin 18 Ağustos 2026 saat 21.00’e kadar sürmesi beklenmektedir. Selçuklu Caddesi, Gülüm, Kuram, Gezi, Tansel, Tezol, 27., 28. ve Bilinç sokaklar ile çevresi kesintiden etkilenmektedir.

SİNCAN

Mustafa Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi’nde, 110 mm çapındaki şebeke hattında üçüncü şahıs kaynaklı olarak meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintinin 18 Ağustos 2026 saat 21.00’e kadar sürmesi beklenmektedir. Mustafa Kemal Mahallesi’nin bir kısmı kesintiden etkilenmektedir.

ÇAMLIDERE

Yediören Mahallesi’ndeki ana iletim hattında bulunan 225 mm çapındaki HDPE boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintinin 18 Ağustos 2026 saat 23.00’e kadar sürmesi beklenmektedir. Kesintiden Yediören, Yoncatepe ve Peçenek mahalleleri etkilenmektedir.