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ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 17 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ETİMESGUT

Yapracık Mahallesi köy içinde bulunan 110 milimetre çapındaki dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle saat 16.30 ile 23.55 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Yapracık Köy İçi etkilenmektedir. Ekipler, arızayı en kısa sürede gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

SİNCAN

Mustafa Kemal Mahallesi 202. Sokak’ta, müteahhit firma kaynaklı olarak 110 milimetre çapındaki şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle saat 16.50 ile 20.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Mustafa Kemal Mahallesi’nin bir bölümü etkilenmektedir. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları devam etmektedir.

YENİMAHALLE

İvedik OSB Mahallesi 1237. Sokak’ta bulunan 110 milimetre çapındaki polietilen boruda meydana gelen arıza nedeniyle saat 09.50 ile 18.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden 1237. Sokak etkilenmektedir. Ekipler arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

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