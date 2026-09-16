Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 16 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Etimesgut

Atakent Mahallesi 1478 Caddesinde bulunan Ø110 çaplı dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 16.09.2026 tarihinde saat 09.25 ile 16.00 arasında plansız su kesintisi yaşanmıştır. Ekipler arızayı en kısa sürede gidermek için sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kesintiden Atakent Mahallesinin bir kısmı etkilenmiştir.

Ayrıca Turkuaz Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu üzerinde bulunan Ø500 çaplı dağıtım şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle aynı gün saat 10.30 ile 23.55 arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Ekipler bu arıza için de sahada aralıksız çalışmaktadır. Bu kesintiden Turkuaz Mahallesinin geneli, Şehit Ali Mahallesinin bir kısmı ve Orhun Mahallesinin geneli etkilenmiştir.

Yenimahalle

Macun Mahallesi Batı Bulvarında meydana gelen arıza nedeniyle 16.09.2026 tarihinde saat 14.15 ile 19.00 arasında plansız su kesintisi yaşanmıştır. Bu kesintiden Macun Mahallesinin tamamı etkilenmiştir.

Pursaklar

Saray Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesinde meydana gelen arıza nedeniyle 16.09.2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.30 arasında su kesintisi yaşanmıştır. Bu kesintiden Saray Osmangazi Mahallesinin bir kısmı etkilenmiştir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
İş insanı Hamdi Akın'ın jetindeki kazada skandal! İki pilot cezaevinde

İş insanı Hamdi Akın'ın jetindeki kazada skandal! İki pilot cezaevinde
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz

Bakan Gürlek duyurdu! Yargıda köklü bir dönüşüm başlıyor

Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı

Dursun Başkan milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı

Görüşmeye İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Anthony Taylor Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları tek tek inceledi

Bu pozisyonların hepsine son nokta konuldu
Ertuğrul Doğan'dan sitem dolu sözler: Galatasaray bize yanlış yaptı

''Bize yanlış yaptılar, onlar da biliyor!''
Ertuğrul Doğan Fatih Tekke'ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım

Görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Tekke'ye sitem etti: Kırgınım
Dursun Özbek'ten transfer için itiraf: 50 milyon Euro

Dursun Özbek'ten transfer için flaş itiraf: Yaklaşık 50 milyon Euro...
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar

Bir ilimizi karıştıran toplu cinsel istismar skandalı

Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü

Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü