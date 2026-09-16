ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 16 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Etimesgut

Atakent Mahallesi 1478 Caddesinde bulunan Ø110 çaplı dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 16.09.2026 tarihinde saat 09.25 ile 16.00 arasında plansız su kesintisi yaşanmıştır. Ekipler arızayı en kısa sürede gidermek için sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kesintiden Atakent Mahallesinin bir kısmı etkilenmiştir.

Ayrıca Turkuaz Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu üzerinde bulunan Ø500 çaplı dağıtım şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle aynı gün saat 10.30 ile 23.55 arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Ekipler bu arıza için de sahada aralıksız çalışmaktadır. Bu kesintiden Turkuaz Mahallesinin geneli, Şehit Ali Mahallesinin bir kısmı ve Orhun Mahallesinin geneli etkilenmiştir.

Yenimahalle

Macun Mahallesi Batı Bulvarında meydana gelen arıza nedeniyle 16.09.2026 tarihinde saat 14.15 ile 19.00 arasında plansız su kesintisi yaşanmıştır. Bu kesintiden Macun Mahallesinin tamamı etkilenmiştir.

Pursaklar

Saray Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesinde meydana gelen arıza nedeniyle 16.09.2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.30 arasında su kesintisi yaşanmıştır. Bu kesintiden Saray Osmangazi Mahallesinin bir kısmı etkilenmiştir.